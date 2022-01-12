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Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı adliyede

12.01.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı adliyede

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye çıkarıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan E.A, A.M, S.T, R.C, E.U. ve M.K'nin şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye götürüldü.

Ekipler, 11 Ocak'ta şüphelilerin "zula" yeri olarak kullandığı tespit edilen Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi’ndeki adreste yaptıkları aramada 13 bin 328 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirmiş, olayla ilgili E.A. ve A.M. İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde; S.T, R.C, E.U. ve M.K. ise Mimar Sinan Mahallesi'nde yakalanmıştı.

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