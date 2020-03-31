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Samsun’dan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem"e destek

SAMSUN HABERLERİ  | 31.03.2020 11:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na Samsun’dan yoğun destek geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na Samsun’dan yoğun destek geldi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir 6 maaşıyla Samsun’dan yapılan en büyük katkıyı sağladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı "Millete Sesleniş" konuşmasında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla korona virüsüyle mücadele kapsamında kampanya başlatıldığını duyurdu.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na 6 maaşını bağışlayarak destek verdiğini açıkladı. Başkan Demir sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “Biz bize yeteriz Türkiyem. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na ben de 6 aylık maaşımı bağışlıyorum” dedi.
Erdoğan’ın yaptığı açıklamanın ardından Samsun Valisi Osman Kaymak da bir maaşını bağışlayarak katıldı. Vali Kaymak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu Milli Dayanışma Kampanyası’na ben de bir maaşımla katılıyorum" sözlerini kullandı.
Kampanyaya AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş 3 maaşıyla, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı 1 maaşıyla, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen 1 maaşıyla destek verdi.

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