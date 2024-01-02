“Samsun’dan Cumhuriyet’e Yüzde 100 Resim Sergisi” TBMM’de

Prof. Dr. Metin Eker’in Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı için hazırladığı “Yüzde 100” adlı resim sergisi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde(TBMM) ve Meclis Başkanlığı himayelerinde Meclis Tören Salonunu’nda sergilendi. Serginin açılışını Meclis Genel Sekreteri Talip Uzun yaparken, sergi milletvekilleri ve protokol tarafından yoğun ilgi gördü.

Sergi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Metin Eker, “Tıpkı Milli Mücadelemizin 100. yılı için hazırladığım sergi gibi Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı için de bir proje gerçekleştirdim. 2022 yılı sonlarında başladığım ancak önemli bir kalp operasyonu geçirmeme ve sağlık sorunum nedeniyle ara vermeme rağmen projemi 2023 Ekim ayında bitirdim. İlk sergimi 27 Ekim 2023 tarihinde Samsun’da açarak 100. yıl ile projemi buluşturdum. Samsun sergimizden sonra hedefimiz olan Cumhuriyetimizin başkenti Ankara’da milli irademizin tecelligahı meclisimizde sergi açma çabamız olumlu sonuçlandı ve meclis çatısı altında yılsonuna kadar sergilendi” dedi.

TBMM’de sergilenen eserlerinden gurur duyduğunu ifade eden Eker, “Sergimiz Milli Mücadelemizin başlangıç noktası, Atatürk ve Cumhuriyet şehri hüviyetine ve vatan sevgisi timsali geleneğine sahip Samsunumuz ile adı 19 Mayıs olan üniversitemi temsil etme gururunu TBMM’de yaşamış ve yaşatmıştır. Temsliyet, mensubiyetim mesuliyetindedir. Samsun temsiliyetinin takdimi bazen takdirden de ötedir. Samsun sergimizde ilgi ve temas göstermeyen protokolümüzün yaklaşımına benzer yüce meclisimizde de bir sahiplenicilik yetersizliği hissetmemize rağmen şehrimizin ve Cumhuriyetimizin tüm kıymetini bir kez daha sergileme şansını bize sunanlara buradan teşekkür ediyorum. Bir sanatçının yaşamına denk gelme ihtimali ile orantılı olarak iki 100. yıl kutlamamıza ilişkin milli ve manevi hassasiyetlerimizin eserleşme şansını kullanabildiğime ayrıca şükrediyorum. Nice yüzyıllara dileğimizle” diye konuştu.

