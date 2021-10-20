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Samsun'dan sel bölgesine giden emniyet mensuplarına teşekkür belgesi verildi

20.10.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'dan sel bölgesine giden emniyet mensuplarına teşekkür belgesi verildi

Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketinin ardından yapılan çalışmalara Samsun'dan katılan 76 emniyet mensubuna, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzaladığı teşekkür belgeleri verildi.

Kastamonu'nun Bozkurt ile Sinop'un Ayancık ilçelerinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin ardından, buralarda görev yapan emniyet mensuplarına teşekkür belgeleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından imzalanıp gönderildi.

İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, afet bölgelerinde görev alan personelin devlet ve millet dayanışmasının en güzel örneklerini sergilediklerini dile getirerek, yaraların el birliğiyle sarılması için bölgede yürütülen çalışmalarda fedakarca görev alan emniyet mensuplarına teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen programda afet bölgelerinde görev alan 76 emniyet mensubuna teşekkür belgeleri Urhal tarafından takdim edildi.

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