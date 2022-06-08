Samsung, "Bespoke Home 2022"de yenilikçi teknolojilerini tanıttı

İSTANBUL (AA) - Samsung, Bespoke Home 2022 etkinliği ile evde yaşam deneyimindeki yeni teknolojilerini dünyaya tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung, "Bespoke" serisi ev aletlerini tanıttığı "Bespoke Home 2022" etkinliğinin ikincisini yeni teknolojilerle gerçekleştirdi.

Teması, "Daha fazla alan", "Daha fazla deneyim" ve "Daha fazla zaman" olarak belirlenen etkinlik kapsamında, geleneksel ev aletlerinin ötesine geçen, yenilikçi, akıllı ve verimli teknolojiler kullanıcılara tanıtıldı.

Samsung, bu yıl gerçekleştirdiği "Bespoke Home 2022" etkinliğiyle Bespoke deneyimini evlerin her yerine taşıyarak kullanıcılara daha bütüncül bir deneyim sunmayı sürdürüyor. Farklı renk seçenekleriyle yenilenen mutfak ve ev-yaşam aletleri, ileri teknolojik özellikleri ve premium tasarımlarıyla öne çıkıyor. Bu yıl, Bespoke yapay zeka (AI) destekli çamaşır yıkama ve kurutma makineleri ile Bespoke mutfak serisi, Bespoke ailesinin en yeni üyeleri olarak dikkati çekiyor.

Bu yıl seride, Avrupa ve Türkiye pazarında satışa sunulacak yeni yapay zeka destekli Bespoke fırınlar, 2022'nin ikinci yarısından itibaren satışa sunulacak. Bespoke serisi fırınlar, Samsung'un "SmartThings" uygulaması üzerinden sunduğu bağlantı özellikleri sayesinde yemek pişirmeyi kolaylaştırarak çok daha verimli ve akıllı hale getiriyor. Dual Cook Steam özelliğiyse kullanıcıların, farklı özellikleri aynı anda kullanarak buharda ya da fırında sağlıklı yemekler hazırlamalarını sağlıyor.

Serinin diğer üyeleri olan bulaşık makinesi ve ocağın üzerine konulan kabın ısı kaynağına dönüştüğü indüksiyonlu ocak da 2022'nin ikinci yarısında satışa sunulacak.

Yeni Bespoke yapay zeka destekli çamaşır makinelerinin ise temmuz ayından itibaren hem ABD hem Avrupa'da satışa sunulması planlanıyor. Yapay zeka destekli OptiWash özelliğiyse çamaşırın kirliliğine göre ideal su ve deterjan oranını ayarlayarak yıkamayı optimize ediyor.

- Bir saat içinde çamaşırları hem yıkıyor hem de kurutuyor

Seride yer alan yapay zeka destekli Bespoke çamaşır kurutma makineleri ise gelişmiş bir sensörle su içeriğini sürekli olarak izleyebiliyor. Çamaşırları tamamen kurutmak için yapay zeka destekli gelişmiş "Optimal Kurutma" özelliği kullanıcıların işini kolaylaştırıyor. Bunun yanında giysileri aşırı ısınmadan korumak için döngü süresin ve sıcaklık otomatik olarak denetleniyor. Ayrıca "Gelişmiş Nem Sensörü" de azami verimlilik sunmak üzere sıcaklık ve kuruma süresini ayarlamak için nem seviyesindeki değişiklikleri algılıyor.

"Akıllı Arama özelliği" de kullanıcıların sık kullandığı yıkama ve kurutma ayarlarını tanıyarak çamaşır yıkama ve kurutma deneyimini kişiselleştiriyor. Ayrıca, yapay zeka destekli Bespoke yıkama ve kurutma makinesi birlikte kullanıldığında, kullanıcılar Süper Hızlı Yıkama ve Süper Hızlı Kurutma özellikleri sayesinde bir saat içinde çamaşırlarını yıkayabiliyor, kurutabiliyor ve giymeye hazır hale getirebiliyor.

Yeni Bespoke yapay zeka destekli çamaşır yıkama ve kurutma makineleri, Samsung'un yeni enerji verimliliği teknolojilerinin yanı sıra AI Ecobubble, AI Wash ve SpaceMax gibi çevreye duyarlı işlevleriyle Avrupa pazarlarında satışa sunulacak.

Bespoke serisinin sunduğu bağlantılı teknolojiler, bir uygulama üzerinden cihazların kontrol edilmesinin ötesine geçiyor. Bireysel kullanıcılar, artık evde yaşamı ve işleri kolaylaştıran yapay zeka destekli teknolojiler sayesinde kişiselleştirilmiş, bağlantılı bir ev deneyimi yaşayabilecek. Samsung, bu imkanları daha da geliştirmek için haziran ayında tüm dünyada "SmartThings Home Life" platformunu kullanıma sunuyor. Altı temel ev hizmetini birleştiren bağlantı merkezinde, pişirme, enerji, giysi yıkama, evcil hayvan bakımı, iklimlendirme ve ev bakımı gibi kategoriler yer alıyor.

SmartThings Home Life, kullanıcıların ihtiyaç duydukları hizmetlere göre cihazların birlikte çalışma şekillerinin özelleştirilebilmesini sağlıyor. SmartThings ayrıca, Samsung'un enerji ve otomasyon teknolojisi alanlarında faaliyet gösteren küresel teknoloji lideri ABB ile ortak, entegre akıllı bina çözümlerinin geliştirilmesine yönelik de önemli bir rol oynayacak.

Bu sayede Samsung SmartThings ve ABB'nin Residencefree@home özellikleri birleştirilerek kullanıcıların mevcut bina yönetim sistemlerine sorunsuz bir şekilde bağlanacak. İkinci adımdaysa merkezi bir sistem aracılığıyla daha verimli bir elektrik tüketimi için kullanıcıların cihazlarının birbirine bağlanması sağlanacak. Bu sayede dünya çapında SmartThings'e ve en yeni akıllı ev teknolojilerine erişim kolaylaşırken, enerji ve para tasarrufunun yanı sıra karbon emisyonlarının azaltılması sağlanacak.

- Üretimden son kullanıcıya kadar sürdürülebilirlik öne çıkıyor

Samsung'un Bespoke cihaz serisi, mümkün olan en verimli ve ekolojik şekilde üretiliyor. Samsung, üretim aşamasından başlayarak cam parçaları da dahil olmak üzere fabrikalarda üretilen atıkları en aza indirerek çevre kirliliğini önleme konusunda çaba gösteriyor. Bu doğrultuda Samsung, atık yağ ve boya gibi sıvı malzemeleri de daha sonra kullanılmak üzere yakıta dönüştürüyor. Bu doğrultuda, Samsung'un Kore'deki üretim tesisleri de endüstriyel atıkların geri dönüştürülmesinde 2019'da yüzde 93'lük, 2021 yılında ise yüzde 98'lik bir dönüşüm oranına ulaştı. Samsung, ürünlerin teslimatında ise kullanıcıların evde yeniden kullanabilecekleri eko-ambalajlar kullanarak doğal kaynaklara bağımlılığı azaltıyor. Samsung ayrıca, kağıt kılavuzların üretimini azaltmak için QR kodları aracılığıyla dijital kılavuzlar sunuyor.

Sürdürülebilir özellikler, kullanımdaki ürünleri de kapsıyor. Samsung'un buzdolabı modellerinde gelişmiş Dijital İnverter Kompresör kullanılırken, Samsung çamaşır makineleri yapay zeka destekli Ecobubble teknolojisinden faydalanıyor.

Samsung, bunlara benzer yenilikçi teknolojiler sayesinde enerji tüketimini 2000 yılından 2020 yılına kadarki dönemde alttan donduruculu buzdolaplarında yüzde 67 azalttı. Şirket, 2011 yılından 2020 yılına kadarki dönemdeyse tambur tipi çamaşır makinelerinde enerji tüketimini yüzde 53 azaltmayı başardı. Bu çevreci çabaların sonucunda her iki cihaz da "Energy Star" sertifikasına layık görüldü. Samsung kullanıcıları, bu sayede enerji maliyetlerini azaltarak sera gazı emisyonlarının düşmesine katkı sağlayabiliyor.

Samsung'un sunduğu "SmartThings Energy" hizmeti aynı zamanda, kullanılmadığında cihazları kapatabiliyor, evdeki panjur ve klimaları ayarlayarak evde sürdürülebilir alışkanlıklar yaratılmasına katkı sunuyor. Sistem, enerji israfını azaltıyor ve böylece kullanıcıların enerji tasarrufu yapmasına yardımcı oluyor.

Tüm Samsung ürünleri, atıkları azaltırken ürün yaşam döngüsünü uzatan, esneklik, dayanıklılık ve verimlilik anlayışıyla tasarlanıyor. Tüm bu çalışmalar, Samsung'un daha sürdürülebilir bir gelecek için yaptığı katkıyı ortaya koyuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Dünya Başkanı JaeSeung Lee, şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz Bespoke Home etkinliğine gelen olumlu bildirimler; tasarım, kişiselleştirme ve akıllı bağlanabilirlik gibi özelliklerle evde yaşam vizyonumuzun dünyanın her yerinden kullanıcıların talepleriyle ne denli örtüştüğünü gösterdi. Bu yıl da tüketicilerimize kendi evlerinde, kendilerini ifade edebilmenin, bağlantılı hizmetleri deneyimlemenin ve daha sürdürülebilir bir yaşamın yeni yollarını sunarak vizyonumuzu geliştirmenin heyecanını yaşıyoruz.”

