Samsung Electronics Üst Yöneticisi Roh: "Akıllı telefonlarda yeni bir dönem başlamak üzere"

İSTANBUL (AA) - Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) TM Roh, Samsung’un yeni ve başarılı çoklu görev yetenekleri ile gelişmiş dayanıklılık sunacak olan üçüncü nesil katlanabilir cihazlarının, dünyanın her yerinde daha fazla kullanıcıya ulaşacağı müjdesini verdi.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, TM Roh, Samsung’un önümüzdeki günlerde tanıtacağı yeni katlanabilir telefonlarına dair vizyonunu ortaya koyduğu blog yazısında, yeni cihazların beklenti duyduğumuz çok yönlü mobil teknoloji ihtiyacını karşılayacağını bildirdi.

Katlanabilir telefonlar için tasarlanan S Pen’in de müjdesini veren Roh, en sevilen Note özelliklerini daha fazla Samsung Galaxy cihazında kullanılabilir hale getirdiklerini belirtti. Roh, yeni nesil katlanabilir cihazlara ilişkin, "Geçen yıl Ağustos ayında gerçekleşen Unpacked etkinliğinde, mümkün olduğunca fazla sayıda kullanıcıya, özellikle çok fazla ihtiyaç duyulan bir dönemde onları daha da güçlendirecek mobil teknolojiler sunma stratejimizi paylaşmıştım. Yaklaşık bir yıl sonra bugün, dünya yavaş yavaş ancak kesin olarak birçok bakımdan yeniden açılma dönemine girdi. Hepimiz, içinde yaşadığımız dünyayı her zamankinden daha büyük hale getirmek için geliştirilen teknolojiler sayesinde, bu yeni dünyanın bize sunacağı özgürlük ve imkanları sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Güvenilir sektör ortaklarıyla yaptıkları iş birlikleri sayesinde çok daha yüksek oranda kişiselleştirme ve esneklik ortaya koyabilen kesintisiz deneyimlere öncülük etmeyi başardıklarını vurgulayan Roh, şunları kaydetti:

"Çevik dönüşüm dönemine girdiğimiz bugünlerde, inovasyonu hızlandırmanın ve herkese kendi yaşam tarzları için en iyi deneyimleri yaratma özgürlüğünü vermenin tek yolunun açık ekosistemler olduğunu düşünüyorum. Samsung Electronics olarak daha iyi bir dünya için vizyoner ve işlevsel mobil teknolojilerimizi tanıtmaya kararlı ve hazırız. Önümüzdeki günlerde, akıllı telefon kategorisini yeniden şekillendirerek deneyimlerinizi yeni baştan tasarlamanızı sağlayacak en yeni ve en iyi Galaxy Z serisini tanıtacağız. Günümüzde dünyanın ihtiyaç duyduğu şey, insanlara daha fazla keşfetme imkanı sunabilen esnek teknolojiler. Samsung olarak insanları yaptığımız her şeyin merkezine koyuyoruz. Geliştirdiğimiz yeni cihaz ve deneyimlerin tamamının gerçekten anlamlı yenilikler ortaya koymasını sağlamak için daima tüketicilere kulak veriyoruz. Amacımız yalnızca belli bir zümrenin değil herkesin yaşamını zenginleştirmek. Efsanevi kameralardan sürükleyici ekran deneyimlerine, uzun ömürlü pillerden gelişmiş güvenlik olanaklarına kadar uzanan geniş yenilikler yelpazemizde, tüketiciler için en önemli unsurları odak noktamız olarak benimsiyoruz."

Tüketicileri güçlendirmenin yeni yollarını ararken bazen hiç keşfedilmemiş bölgelere adım attıklarını aktaran Roh, "Yepyeni bir akıllı telefon kategorisinin ortaya çıkmasını sağlayan Galaxy Fold’u işte böyle geliştirdik. Ancak bununla da kalmadık. Galaxy Z Fold2 ve Galaxy Z Flip olmak üzere ikinci nesil katlanabilir cihazlarımızla, iyileştirmeler yapmaya devam ettiğimiz bu kategoriye daha fazla ekran alanı ve tüketicilerin sevdiği yepyeni özellikler ekledik. Çok yakında duyuracağımız, yepyeni ve muhteşem çoklu görev yeteneklerinin yanı sıra gelişmiş dayanıklılık sunacak olan üçüncü nesil katlanabilir cihazlarımızın artık dünyanın her yerinde daha fazla kullanıcıya ulaşacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Samsung sayesinde daha fazla kullanıcı Fold dünyasıyla tanışıyor"

"Bu, özellikle dünyadaki bağlantı imkanı sunma yarışı devam ettiği ve açık ekosistemler ve güvenilir mobil deneyimler gerektirdiği sürece önemini koruyacak" yorumunu yapan Roh, "Samsung olarak açık ve güvenli kavramları, bizim için birbirine zıt şeyler değil. Aslında Google ve Microsoft gibi güvenilir sektör öncüleriyle yaptığımız iş birlikleri sayesinde, günümüzün hızla gelişen ve bağlantılı dünyası için güvenli ve optimize bir mobil teknolojisini de sunabiliyoruz. Cihazları ve verileri her durumda güvenli hale getirmek amacıyla en büyük ortaklarımızla birlikte en ileri teknolojiye sahip güvenlik çözümlerini geliştiriyoruz. Bu sayede kullanıcılar uygulamalar, veriler ve gizlilik üzerinde daha fazla kontrole sahip olarak kendi deneyimlerine gönül rahatlığıyla kendileri karar verebiliyor." bilgilerini verdi.

Yaptıkları iş birlikleri ile tüketicilerin yaşamını kolaylaştıran ve iyileştiren mobil deneyimler geliştirdiklerini hatırlatan Roh, şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu iş birlikleri kapsamında, örneğin, Google ile birlikte yeni bir birleşik giyilebilir cihaz platformu geliştirdik. Kullanıcıların çok sevdiği Samsung Health ve SmartThings gibi uygulamalara ek olarak, yeni uygulamalar da Google Play Store’a ekleniyor. Ayrıca geliştirdiğimiz One UI Watch kullanıcı arayüzü, diğer Galaxy cihazlarla güçlü bir entegrasyon sağlıyor, Galaxy Watch akıllı saatler ile Galaxy akıllı telefonlar arasında kesintisiz bağlantı sunuyor. Google ile katlanabilir ekosistemlerimizin popüler uygulamalar ve hizmetlerle zenginleştirilmesi alanında da iş birliği halindeyiz. Çok yönlü katlanabilirlikten en iyi verimin sağlanması için, üçüncü nesil Galaxy Z telefonlarımıza daha da fazla partner uygulaması ekledik. Katlanabilir ekosistemimizde Google Duo ile eller serbest, optimize edilmiş görüntülü arama ve YouTube'da Flex modunda video izleme, Microsoft Teams'de çoklu görev gibi birçok kesintisiz ve optimize edilmiş deneyimi kullanıcılarımıza sunacağız."

- "Akıllı telefonlarda inovasyonun yeni dönemini açıyoruz"

Piyasaya sunulacak yeni Galaxy Z Fold'un, akıllı telefon ve tabletlerdeki en iyi özellikleri bir araya getirdiğini, çalışma, bağlantı ve yaratıcılık alanlarında yepyeni olanaklar sunduğunu aktaran Roh, şöyle devam etti:

"Yeni Z Flip de çok daha rafine bir tarzı daha dayanıklı ve güçlü malzemelerle bir araya getiriyor. Önümüzdeki uzun yolculukta bu cihazların ihtiyaç duyduğumuz çok yönlü mobil teknoloji ihtiyacını kesinlikle karşılayabileceğini düşünüyorum. Teknoloji dünyasına öncülük etmek ve daha fazla kullanıcıyı yepyeni ve heyecan verici deneyimler dünyasıyla tanıştırmak üzere yola çıktık. Yeni Galaxy Z ailemizi ve katlanabilir telefonlar için tasarlanan S Pen’in de dahil olduğu katlanabilir cihaz yeniliklerini paylaşırken, hepinizi bizlere eşlik etmeye davet ediyorum. Yeni bir Galaxy Note geliştirmek yerine, en sevilen Note özelliklerini daha fazla Samsung Galaxy cihazında kullanılabilir hale getiriyoruz. Neler olacağını görmek için 11 Ağustos tarihini şimdiden takvimlerinize işaretleyebilir ve o tarihte Unpacked etkinliğimize katılabilirsiniz."

