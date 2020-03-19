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Samsung Galaxy M31 satışta

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.03.2020 13:03 | Son Güncelleme

Okyanus Mavisi, Uzay Siyahı ve Vişne Pembesi olmak üzere üç renk seçeneği ile Türkiye'de satışa sunulan Samsung Galaxy M31'in tavsiye edilen satış fiyatı ise KDV dahil 2 bin 799 TL

İSTANBUL (AA) - Samsung'un fiyat performans oranı ile dikkatleri üzerine çeken yeni akıllı telefonu Galaxy M31 satışa çıktı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung'un Galaxy M serisinin yeni üyesi Galaxy M31, 19 Mart'tan itibaren Türkiye’de satışa sunuldu.

Galaxy M31, Süper AMOLED Sonsuz-U ekran, 64MP kamera ve uzun saatler yeten 6.000mAh pil gücü gibi çarpıcı özellikleri uygun fiyata sunuyor.

Samsung'un Galaxy M serisinin yeni üyesi Galaxy M31, 19 Mart’tan itibaren Samsung'un online mağazası (https://shop.samsung.com/tr) üzerinden satışa sunuldu.

Üstelik 24 Mart'ta kadar telefonu sipariş verenlere AKG Y400 Kablosuz Kulaklık da hediye edilecek.

Rekabetçi fiyatlandırma ve etkileyici donanım özellikleri ile dikkatleri üzerine çeken Galaxy M31'de özellikle kamera tarafında iyileştirmeler yapıldı.

6,4 inçlik Super AMOLED ekrana sahip Galaxy M31, 1080×2340 piksel çözünürlük sunarken güçlü kameralar ile mükemmel 4K video kaydını mümkün hale getiriyor.

32MP ön kamerası bulunan telefonun arka tarafında ise 64MP çözünürlüğündeki ana kamerasına 5MP makro ve 8MP ultra geniş açılı kameranın yanı sıra 5MP derinlik algılama sensörü eşlik ediyor.

2,3GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli işlemciden güç alan telefon, 6GB RAM ve 128GB depolama seçeneği ile birlikte geliyor.

Android 10 işletim sistemi ve One UI 2 kullanıcı arayüzü ile kutudan çıkan telefonun, 6.000 mAh bataryası ise 15W hızlı şarj desteğine sahip.Parmak izi okuyucusu arka tarafta yer alan cihazda USB-C portunun ve 3,5 mm kulaklık girişinin yanı sıra FM Radyo desteği de bulunuyor.

Okyanus Mavisi, Uzay Siyahı ve Vişne Pembesi olmak üzere üç renk seçeneği ile Türkiye'de satışa sunulan telefonun tavsiye edilen satış fiyatı ise KDV dahil 2 bin 799 TL.

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