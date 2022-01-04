Samsung Galaxy S21 ailesinin yeni üyesi "Galaxy S21 FE 5G" tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Samsung Electronics, Galaxy S21 serisinin yeni üyesi Galaxy S21 FE 5G'yi tanıttı.

​​​​​​​Şirketten yapılan açıklamaya göre, kullanıcıları, kendilerini keşfetmeye ve ifade etmeye teşvik eden çok fonksiyonlu Galaxy S21 FE, Samsung hayranlarının en sevdiği Galaxy S21 premium ürün özelliklerini bir araya getiriyor.

Tasarımıyla Galaxy S21 çizgisini yansıtan Galaxy S21 FE, hayranların çok sevdiği ikonik çerçeve tasarımıyla şık ve bütüncül bir görünüm sunuyor. Telefon, kamera yuvasıyla son derece uyumlu bir şekilde birleşiyor. Cihaz, olive, lavender, white veya graphite olmak üzere 4 yeni ve güncel renk seçeneğiyle kullanıcılarla buluşacak. Galaxy S21 FE, 7,9 mm kalınlığında şık ve ince gövdesiyle cebe kolayca sığabiliyor, farklı yaşam tarzlarından kullanıcılara hareket halindeyken dahi kullanım kolaylığı sunuyor.

Galaxy S21 FE, çağın 7/24 hareket halinde olan kullanıcılara ayak uydurabilen güçlü bir işlemcinin ve ekranın öneminden yola çıkılarak Galaxy'nin diğer S21 Serisi cihazlarda da kullanılan yeni ve süper hızlı işlemci Exynos 2100 ile donatıldı. Oyun tutkunları ve video içerik üreticileri, dinamik AMOLED 2X ekranda en yüksek çözünürlüğü sağlayan S21 FE'nin ultra net, yüksek kaliteli grafikleri ve görüntü kalitesi karşısında büyülenecek. Galaxy S21 FE ile tüm oyunlar artık çok daha keyifli hale geliyor. Cihazın Game Mode’da yeni 240Hz dokunmatik tepki hızı yüksek hızda tepki verme özelliğiyle performansı, 120 Hz yenileme hızı da ekran deneyimini yeni bir zirveye taşıyor.

Galaxy S21 FE, işte, evde, yolda her yerde, ertesi güne kadar devam eden bir pil ile donatıldı. Galaxy S21 FE'nin 25W Süper Hızlı Şarj özelliğiyle güçlendirilen güçlü pili, sadece 30 dakikada yüzde 50'nin üzerinde şarj edilebiliyor. Böylece kullanıcılar, Galaxy S21 FE'nin yüksek performansının keyfini hiç bölünmeden çıkarabiliyor.

- Galaxy hayranlarının en sevdiği kamera özellikleri

Galaxy S21 Serisi cihazlar, ileri teknoloji kamera özellikleriyle biliniyor. Cihazın "Gece Modu", Galaxy S20 FE'ye göre daha iyileştirildi. Galaxy S21 FE, tüm arkadaşlarını çerçeveye sığdırmak isteyenlere Samsung'un şimdiye kadarki en iyi selfie deneyimini sunuyor. Galaxy S21 FE'nin gelişmiş 32MP ön kamerası sayesinde kullanıcılar, tüm sevdikleriyle yüksek çözünürlüklü selfie'ler çekebilecek, ardından, yapay zeka (AI) destekli gelişmiş "Yüz Güzelleştirme" özellikleriyle en iyi görünüm için gerekli ayarları yapabilecek. Ayrıca, "Çift Kayıt" özelliğiyle kullanıcılar, hem önlerinde hem de arkalarında olan biten her şeyi görüntüleyebiliyor. Kayıt tuşuna basıldığında gerisini her iki lensi aynı anda kullanarak görüntü alabilen kamera zahmetsizce hallediyor.

- Gerçek anlamda kişisel ve güvenli bir mobil deneyim

Samsung'un sezgisel "One UI 4" kullanıcı arayüzü sayesinde, kullanıcılar kendilerini tamamen güvende hissettikleri bir mobil deneyim yaşayacak. Daha detaylı kişiselleştirme seçenekleri ve daha güçlü gizlilik denetimlerine sahip bu arayüz sayesinde, ana ekran, ikonlar, bildirimler, duvar kağıtları ve çok daha fazlası kişiye özel olarak değiştirilebiliyor. Galaxy S21 FE, kullanıcıların güvenlik kontrollerini kolayca erişilebilir bir yerde toplayan yeni bir kontrol paneline de sahip bulunuyor. Cihazın "One UI 4" arayüzü, bu sayede hem güvenli hem de benzersiz bir kullanıcı arayüzü deneyimi sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Başkanı ve MX (Mobile eXperience) Bölümü Başkanı TM Roh, Samsung olarak, mobil dünyanın en son yeniliklerine daha fazla kullanıcının erişebilmesini sağlamaya odaklandıklarını belirterek, "Galaxy S20 FE ve Galaxy S21 Serisi, kullanıcılardan son derece olumlu tepki aldı. Aynı yaklaşımı benimsediğimiz Galaxy S21 FE 5G'yi de Galaxy'nin sadık hayranları için en önemli premium özelliklerle donattık. Kullanıcıların en önemli ihtiyaçlarını karşılayabilen bir akıllı telefon sunmaya odaklandık." ifadelerini kullandı.

Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Azdemir de "Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatımızın her alanına etki ettiği günümüzde, en ileri teknolojilere sahip üst düzey akıllı telefon deneyimini yaşamak isteyenler için tasarlanan Galaxy S21 FE 5G, süper hızlı ve güçlü işlemcisi, profesyonel düzeyde kamera ve video özellikleriyle kullanıcıların beklentilerini fazlasıyla karşılıyor. Oyun ve video tutkunları bu farkı ultra net, yüksek çözünürlüklü AMOLED 2X ekranın sağladığı üstün grafik ve görüntü kalitesi ile deneyimleyecek. Samsung olarak 2022'de de Galaxy cihazlarımızla kullanıcılarımızın yanlarında olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

- Samsung Galaxy S21 FE 5G için 1.999 TL'den başlayan değişim kampanyası

Galaxy S21 FE 5G'nin 11 Ocak 2022'den itibaren Samsung.com, operatörler ve perakendeciler aracılığıyla geniş kapsamlı olarak çevrim içi satışa sunulması planlanıyor. Ürünün satış durumu pazara göre farklılık gösterebiliyor.

Samsung, Galaxy S21 FE 5G için kullanıcılara 1.999 TL'den başlayan fiyatlarla bir değişim kampanyası da sunuyor. Kampanya kapsamında 11-31 Ocak 2022'de Samsung mağazalarından Samsung Galaxy S21 FE 5G modeli satın alan kullanıcılar, eski telefonlarını getirdiklerinde değişen oranlarda indirim almaya hak kazanıyor.

Eski Samsung cep telefonunu getiren ve değişim kampanyası koşullarını sağlayan tüketicilere KDV dahil 2 bin TL, Samsung dışındaki telefonlarını getiren kullanıcılara ise KDV dahil 1.500 TL olmak üzere, eski ürünün belirlenen değerine ek destek sunuluyor. Eski cep telefonlarının belirlenen değerinin 1.000 TL tutarının altında olması durumunda kullanıcılar, Samsung Türkiye tarafından sağlanan bu ek desteğe hak kazanamıyor.

