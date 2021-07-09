Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, “En İyi Akıllı Telefon” seçildi

İSTANBUL (AA) - Samsung Galaxy S21 Ultra 5G akıllı telefon, Mobil Dünya Kongresi 2021 (MWC) kapsamında GSM Birliği (GSMA) tarafından verilen Global Mobil Ödülleri’nde (GLOMO Ödülleri) “En İyi Akıllı Telefon” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, her yıl düzenlenen GLOMO Ödülleri kapsamında dünya mobil endüstrisi genelinde inovatif donanım, yazılım ve hizmetler ödüllendiriliyor.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G akıllı telefon, profesyonel seviye kamera sistemi ve parlak Akıllı Ekran özellikleriyle, nefes kesici ve ayrıntılı fotoğraflar çekmek isteyen kullanıcılar için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda, üretkenlik için güçlü bir cihaz isteyen kullanıcılara hitap edecek biçimde Galaxy S Serisi’nde S Pen kullanımını destekleyen ilk cihaz olma özelliği de taşıyor. Tüm bu özellikleri çerçevesiz, şık bir tasarımda birleştiren Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, Samsung mühendisliğinin en iyi özelliklerini temsil ediyor.

Jüri üyeleri Samsung Galaxy S21 Ultra 5G hakkında, "Çarpıcı Dynamic AMOLED 2x ekran, sınıfının en iyisi kamera ve daha birçok özelliğe sahip olan bu cihaz, Samsung'un şimdiye kadar ürettiği en iyi Android akıllı telefon. Tüm iyi özellikleri bir arada sunan bu telefon, 2021'de En İyi Akıllı Telefon ödülüne layık görüldü." ifadelerini kullandı.

Amiral gemisi Galaxy S20'nin yapay zeka destekli kamerası ile şık Sonsuz-O 120 Hz ekranı dahil, hayranların en sevdikleri özellikleri daha geniş bir kullanıcı kitlesiyle buluşturmayı başaran Samsung Galaxy S20 FE de, kategorinin bir diğer finalisti oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Mobil İletişim Pazarlama Bölümü Başkanı Stephanie Choi, "Bu yılki GLOMO ödüllerinde son derece rekabetçi bir kategoride ödüle layık görüldüğümüz için gururluyuz. Samsung olarak, inovasyona liderlik ettiğimiz, uzun ve gurur duyduğumuz bir geçmişe sahibiz. Kullanıcıların ihtiyaçları her geçen gün çeşitlenerek artarken dünyanın her yerinde kullanıcıların sevebileceği cihazların geliştirilmesine öncülük etme konusundaki kararlılığımız da devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

