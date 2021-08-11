Samsung, Galaxy Watch4 ve Galaxy Watch4 Classic'i tanıttı

İSTANBUL (AA) - Samsung Electronics, yeni Galaxy Watch4 ve Watch4 Classic akıllı saatlerini tanıttı.

Şirket açıklamasına göre, Galaxy Watch4 ve Watch4 Classic, Samsung tarafından desteklenen ve Google ile birlikte geliştirilen yeni Wear OS işletim sisteminin kullanıldığı ilk akıllı saatler olma özelliğini taşıyor. Saatlerde Samsung'un en sezgisel kullanıcı arayüzü One UI Watch da yer alıyor.

Gelişmiş donanım performansıyla desteklenen Galaxy Watch4 Serisi, önceki modeller ile kıyaslandığında iyi bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Yeni akıllı saatler aynı zamanda kullanıcılara daha da zinde olmalarını mümkün kılacak en iyi araçları sağlamak üzere yeniden tasarlandı.

Galaxy Watch4, Samsung'un daha küçük ve kompakt bir tasarıma sahip olmasına rağmen ölçüm konusunda doğruluğundan hiçbir şey kaybetmeyen BioActive sensörüne sahip. 3'ü 1 arada bu yeni sensörde kullanılan tek çip, Optik Nabız Ölçümü, Elektrokardiyografi ve Biyoelektrik İmpedans Analizi olmak üzere üç farklı ve güçlü sensörü bir arada çalıştırıyor. Bu sensörlere ek olarak yeni Vücut Kompozisyonu Ölçüm Aracı da Galaxy Watch 4 serisinde bulunuyor. Akıllı saatin sensörü yaklaşık 15 saniyede 2.400 veri noktası yakalayabiliyor.

Galaxy Watch4 Serisi akıllı saatler, kullanıcıların günlük aktivitelerini takip etmeleri ve en iyisini başarmaya motive olmaları için bir dizi zindelik özelliğini de barındırıyor.

Kullanıcılar, önerilen antrenmanlar arasından istediklerini seçebiliyor, arkadaşlarıyla veya aileleriyle grup yarışı yapabiliyor veya uyumlu Samsung Smart TV üzerinden Galaxy Watch4 akıllı saatlerine bağlanarak evlerini bir spor salonuna dönüştürebiliyor. Galaxy Watch4 Serisi akıllı saatler, kullanıcılar dinlenmek istediklerinde ise uyku düzenine ait en kapsamlı değerlendirmeyi detaylı bir şekilde sunabiliyor. Gelişmiş Uyku Puanı özelliğiyle uyku düzeni hakkında bilgilere erişilerek daha iyi dinlenmek mümkün oluyor. Bu özelliklerin ilerleyen zamanlarda Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor.

- One UI Watch arayüzü

Sadelik, kolaylık ve verimlilik, Galaxy akıllı saat platformunun en önemli özelliklerini oluşturuyor. Samsung'un yeni One UI Watch arayüzü ve Samsung destekli Wear OS sayesinde akıllı saat ve Galaxy deneyimi daha kusursuz hale geliyor. One UI Watch sayesinde, telefona indirilen kullanılabilir uygulamalar otomatik olarak akıllı saate de iniyor. Rahatsız Etme ayarının açık olduğu saatler ve engellenen numaralar gibi önemli ayarlar da akıllı saat ile anında senkronize oluyor. Otomatik Geçiş özelliği sayesinde kullanım durumuna göre telefon ile akıllı saat arasında geçiş yapılabiliyor. Kullanılabilirlik ve dil seçenekleri de çerçeveyi ve Hareket Kontrolü özelliklerini kullanarak mobil deneyimi kolayca yönetmeyi sağlıyor. Çağrıları yanıtlamak için kullanıcının kolunu iki kez kaldırıp indirmesi, çağrıları reddetmek ya da bildirimleri ve alarmları kapatmak için ise bileğini iki kez döndürmesi yeterli.

Galaxy Watch4 Serisi, akıllı saat deneyimini her yönüyle daha da iyileştiren yeni bir platform olan Samsung destekli Wear OS’un kullanıldığı ilk akıllı saatler.

Samsung ve Google tarafından geliştirilen bu son teknoloji platform sayesinde doğrudan bilek üzerinden kapsamlı bir ekosisteme bağlanmak mümkün. Google Maps gibi popüler Google uygulamaları ve en sevilen Galaxy hizmetlerinden SmartThings ve Bixby gibi uygulamaları kullanıcıların parmaklarının ucuna getiren yeni platformda Google Play üzerinden erişilebilen adidas Calm, Strava ve Spotify gibi önde gelen üçüncü taraf uygulamalar da destekleniyor. Kullanıcılar Galaxy Watch4'ün gelişmiş donanım özellikleri ve artık daha da sezgisel hale gelen kullanıcı arayüzüyle kusursuz ve rahat, aynı zamanda entegre deneyimlerin keyfini çıkarabiliyor. Örneğin kapsamı daha da genişletilmiş yerleşik pusula uygulaması Google Maps ile birlikte çalışarak yeni yerleri keşfetmeyi daha kolay hale getiriyor.

- Türkiye'de 1 Eylül'den itibaren ön satışa sunulacak

Bu akıllı saat deneyiminin arkasında gelişmiş işlemci, daha zengin ekran seçenekleri ve artırılmış bellek gibi önemli donanım yükseltmeleri bulunuyor. Yüzde 20 daha hızlı CPU ve yüzde 50 daha fazla RAM ile bir Galaxy Watch'taki ilk 5nm işlemci ve bir önceki seriyle kıyaslandığında 10 kat daha hızlı GPU sayesinde Galaxy Watch4 Serisi'nde kaydırma ve çoklu görevler, sorunsuz ve zahmetsiz hale geliyor. Ayrıca 450x450 piksele çıkan yeni ekran çözünürlüğüyle görseller daha canlı ve daha belirgin hale geliyor. Samsung'un Knox güvenlik platformuyla korunan etkileyici 16 GB bellek sayesinde kullanıcılar en sevdikleri uygulama, müzik ve fotoğrafları gönül rahatlığıyla indirebiliyor ve depolayabiliyor.

Akıllı saat önceki modellere kıyasla daha hızlı bir işlemci, daha yüksek çözünürlüklü ekran, daha fazla bellek alanı ve daha derinlikli zindelik özelliklerini çalıştırmasına rağmen 40 saate kadar süren pil ömrü sayesinde kullanıcıları, yarı yolda bırakmayacak. Kullanıcılar hızlıca şarj etme ihtiyacı duyduklarında, 30 dakikalık şarj süresiyle 10 saatlik pil ömrü elde edebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Başkanı ve Mobil İletişim Birimi Başkanı TM Roh, "Tüketicilerin giyilebilir ürünlerin zindelik açısından faydalarını ve rahatlığını keşfetmesiyle birlikte Galaxy Watch serisinde müthiş bir büyüme gerçekleştiğini gördük. Zinde bir yaşama giden yolun herkes için farklı olduğunun farkındalığıyla kullanıcılara fitness konusunda daha derinlikli ve daha işlevsel bilgiler sunmak amacıyla kapsamlı özelliklere sahip bir paket oluşturduk."ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 1 Eylül'den itibaren ön satışa sunulacak olan Galaxy Watch4 ve Galaxy Watch4 Classic, 22 Eylül'de de genel satışa çıkacak.

Akıllı saatlerin Bluetooth sürümlerinin tavsiye edilen KDV dahil satış fiyatları ise şu şekilde olacak:

"Galaxy Watch4 Classic: 46mm 2 bin 999 TL. Galaxy Watch4 Classic: 42mm 2 bin 799 TL. Galaxy Watch4: 44mm 2 bin 399 TL. Galaxy Watch4: 40mm 2 bin 199 TL"

