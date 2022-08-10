Samsung, Galaxy Z Flip4 ve Galaxy Z Fold4'ü tanıttı

İSTANBUL (AA) - Samsung, katlanabilir akıllı telefonların yeni jenerasyonunu tanıttı.

Şirket açıklamasına göre, Galaxy Z serisinin en yeni üyeleri Z Flip4 ve Z Fold4, kullanıcılara "üstün" bir katlanabilir akıllı telefon deneyimi sunuyor.

Serinin yeni üyesi Galaxy Z Flip4, Samsung'un ikonik katlanabilir tasarımının üzerine geliştirilmiş kamera deneyimi, daha büyük bir pil kapasitesi ve daha fazla kişiselleştirme olanağı gibi özelliklerle kullanıcılara sunuluyor. Galaxy Z Fold4 ise Samsung'un bugüne kadar geliştirdiği en kapsamlı akıllı telefon deneyimini sunarak, kullanıcılar için yeni deneyimlerin yolunu açıyor. Galaxy Z Fold4, şekil değiştiren tasarımının yanı sıra kişisel bilgisayarları aratmayan çoklu görev özelliği, ileri kamera teknolojisi ve güçlü mobil işlemcisiyle öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Mobil Deneyim Bölümü Başkanı TM Roh, yeni Samsung Galaxy katlanabilir akıllı telefonların, kullanıcı odaklı inovasyon felsefeleri doğrultusunda yapılandırıldığını belirterek, "Yeni Galaxy Z serisinin gelişmiş kişiselleştirme özelliği ve ileri teknolojisiyle herkes için yepyeni imkanların kapısını aralıyoruz. Birinci sınıf iş ortaklarımızla iş birliği halinde geliştirdiğimiz yeni nesil katlanabilir cihazlar, en dinamik kullanıcıların dahi ihtiyaçlarını karşılayabilen benzersiz bir mobil deneyim sunuyor. Kararlılıkla sürdürdüğümüz çalışmalarımız ve sektör liderliğimiz sayesinde, katlanabilir cihazların yarattığı heyecan giderek artıyor. Bu cihaz kategorisini radikal bir proje olmaktan, dünya çapında milyonların severek kullandığı ana akım bir cihaz serisine dönüştürmeyi başardık." ifadelerini kullandı.

Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Azdemir de, "Galaxy ekosistemindeki inovasyonlarımız, her geçen gün daha fazla insanın yaşamına dokunurken, onlara fayda sağlamaya devam ediyor. Samsung olarak, yeni nesil katlanabilir akıllı telefonlarımızla akıllı telefon dünyasında ve mobil deneyimde heyecan verici bir dönüşüm başlatıyoruz. Sadece bununla da kalmıyor, dünyanın en kapsamlı akıllı cihaz ekosistemlerinden biri olan Galaxy'i şimdi katlanabilir akıllı telefonlarımızla daha da işlevsel hale getiriyoruz. Yeni Galaxy Z serisiyle birlikte kullanıcılarımızı benzersiz Galaxy inovasyonlarını deneyimlemeye davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Galaxy Z Flip4

Yeni Galaxy Z Flip4, kişiselleştirme özelliğiyle öne çıkıyor. Kullanıcılar, yeni Galaxy Z Flip4'ün kapağını aralayarak FlexCam özelliğini aktifleştirebiliyor, böylece telefona dokunmadan grup "selfie"leri ya da eller serbest videolar çekebiliyor. Samsung'un Meta ile gerçekleştirdiği iş birliği sayesinde FlexCam, Instagram, WhatsApp ve Facebook gibi en sevilen sosyal platformlar için optimize edildi. Kullanıcılar, ana kamerayı yükseltilmiş Hızlı Çekim özelliğinde kullanarak, doğrudan Kapak Ekranı üzerinden yüksek çözünürlüklü "selfie"ler çekebiliyor. Ayrıca, Hızlı Çekim moduyla yüksek çözünürlüklü videolar çekerken Esnek moda kesintisiz bir biçimde geçiş yaparak videoyu durdurmaya gerek kalmadan eller serbest şekilde çekime devam edebiliyor. Bu da içerik üreticiler ve "vlogger"lar için kolaylık sunuyor.

Kullanıcılar yeni Galaxy Z Flip4 ile artık Portre Modu'nda da "selfie" çekebiliyor ve Hızlı Çekim özelliğini kullanarak gerçek fotoğraf boyutunda ön izleme yapabiliyor. Galaxy Z Flip4'ün gücünü Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinden alan, yüzde 65 daha parlak sensöre sahip iyileştirilmiş kamerasıyla fotoğraf ve videolar artık hem gece hem gündüz çok daha keskin ve sabit görünüyor. Gerçek anlamda eller serbest bir deneyim için tasarlanan Galaxy Z Flip4, tamamen Kapak Ekranı üzerinden telefon görüşmeleri yapmaya, mesajları yanıtlamaya imkan sunuyor. Galaxy Z Flip4, geliştirilmiş 3,700 mAh piliyle iki şarj arası sürede daha fazla fotoğraf çekebilmeyi, içerik izlemeyi ve bağlantıda kalabilmeyi sağlıyor. Galaxy Z Flip4'te de desteklenen Süper Hızlı Şarj özelliğiyle, 30 dakika gibi bir sürede telefonu yüzde 50 oranında şarj etmek mümkün oluyor.

Galaxy Z Flip4, daha ince menteşesi, düzleştirilmiş kenarları, kontrast oluşturan puslu arka cam ve metal çerçeveleriyle, Samsung'un bugüne kadarki en özel tasarımlarından birine sahip. Kullanıcılar kapak ekranında ve ana ekranda yer alan Galaxy temalarıyla, özel fontlar, ikonlar ve tasarımlar kullanarak Galaxy Z Flip4'ü tamamen kişiselleştirebiliyor. Ayrıca kullanıcılar kendi kapak ekranlarını, yeni saat tasarım görselleri, fotoğraf, GIF ve hatta video gibi farklı formattaki arka planlar kullanarak oluşturabiliyor.

- Galaxy Z Fold4

Yeni Galaxy Z Fold4, bugüne kadar Samsung’un geliştirdiği en güçlü akıllı telefon olarak öne çıkıyor. Galaxy Z Fold4, kapağı açık ya da kapalıyken de Esnek Mod'dayken de çok daha işlevsel bir cihaz.

Galaxy Z Fold4 ile çoklu görev hiç olmadığı kadar kolay ve kullanıcılar artık hareket halindeyken daha da fazlasını başarabiliyor. Yeni görev çubuğu, kişisel bilgisayardakine benzer bir yerleşim sunarken, en çok kullanılan uygulamalara kolay erişim sağlıyor. Çoklu görev aynı zamanda, yeni kaydırma hareketleri sayesinde artık daha algısal ve hissiyat odaklı bir deneyim yaşatıyor. Tam ekran uygulamaları anında açılırken, pencere olarak da kullanılabiliyor. Kullanıcılar, farklı çoklu görev işlemleri için ekranını ikiye ya da üçe bölebiliyor.

Samsung'un Google ve Microsoft ile yaptığı iş birlikleri ise çoklu görev kavramına yeni bir boyut kazandırıyor. Chrome ve Gmail gibi Google uygulamaları artık "sürükle bırak" özelliğini destekliyor. Bu sayede kullanıcılar bağlantıları, fotoğrafları ve diğer öğeleri bir uygulamadan diğerine hızlıca kopyalayıp yapıştırabiliyor. "Google Meet" sayesinde kullanıcılar daha fazla sayıda kişiye bağlanabiliyor ve video görüşmesi gerçekleştirebiliyor. Microsoft'un eksiksiz Office paketi ve Microsoft Outlook da katlanabilir ekrandan faydalanarak, daha fazla bilgi ve içerikle etkileşim kurmanın zahmetsiz yolunu sağlıyor. Çoklu görev deneyimi, "S Pen" işlevselliği ile tamamlanırken, kalem yuvasına sahip dikey kılıf sayesinde, hareket halindeyken çizim yapılabiliyor ve not alınabiliyor.

- 50MP geniş lens ve 30x Space Zoom

Galaxy Z Fold4, yükseltilmiş 50MP geniş lens ve 30x Space Zoom lens ile sunuluyor. Görüntü Yakalama Modu'ndaki daha büyük yakınlaştırma haritası, çift önizleme ve arka kamera selfie özelliği dahil olmak üzere çeşitli kamera modları kullanıcı deneyimini bir üst boyuta taşıyor. Daha büyük piksel boyutu, yüzde 23 daha parlak sensör ve gelişmiş işlemci gücü sayesinde kullanıcılar geceleri dahi en net görüntüleri yakalayabiliyor.

Daha parlak 7,6 inç ana ekran üzerinde içerikler daha da sürükleyici görünürken, 120Hz uyarlanabilir yenileme hızıyla birlikte kullanıcıların komutları anında gerçekleşiyor. Facebook gibi popüler sosyal medya uygulamaları da içeriği daha keyifli hale getirmek amacıyla, geniş ekran deneyimine uygun olarak optimize edildi. Ayrıca kullanıcılar, Netflix gibi eğlence yayın platformları arasından en sevdikleri uygulamaları açarak, Esnek Mod sayesinde eller serbest olarak içerikleri izleyebiliyor. Henüz optimize edilmemiş olan uygulamalarda kullanıcılar, yeni "Esnek Mod Touchpad" sayesinde içeriği kesintiye uğratmadan cihazı kontrol edebiliyor. Kullanıcılar, içeriği duraklatma, geri sarma, oynatma, yakınlaştırma ve uzaklaştırma esnasında esnek modda rahatlıkla kullanım sağlayabiliyor.

Güçlü Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci sayesinde Galaxy Z Fold4'te artık oyunlar da daha hızlı. Daha ince menteşe, daha hafif ve dar çerçevelerle genişleyen telefon ekranı, kullanıcılara Kapak Ekranını kullanırken tek elle daha kolay bir deneyim sunuyor. Güçlü Alüminyum çerçevenin yanı sıra arka camda kullanılan özel Corning Gorilla Glass Victus+ sayesinde Galaxy Z Flip4 ve Z Fold4, Samsung'un bugüne kadar geliştirdiği en dayanıklı ve hafif katlanabilir cihazlar olma özelliğini taşıyor. Optimize edilmiş katman yapısı sayesinde Ana Ekran panelinin dayanıklılığı daha da artırılırken, dış darbelerden kaynaklanabilecek hasarlar azaltıldı. Ayrıca, hem Galaxy Z Flip4 hem de Z Fold4, IPX8 su geçirmezlik özelliğine sahip bulunuyor.

- Yeni Galaxy Buds2 Pro

Samsung Galaxy Z serisine, kompakt tasarım ve bağlantı özellikleri ile kablosuz ses deneyimi sunan yeni kulak içi kulaklıklar Galaxy Buds2 Pro da dahil oldu. Hi-Fi 24bit Ses özelliği, Galaxy Buds2 Pro'da müzik keyfini artırıyor. Yeni Samsung kesintisiz codec (SSC HiFi) [24] sayesinde, yüksek kaliteli müzik sesleri, hiçbir kesinti yaşanmadan aktarılırken, 2 çıkışlı hoparlör, bu sesleri zenginleştiriyor. Yeni kompakt ve ergonomik tasarım, yüzde 15 daha küçük boyutuyla kullanımı kolaylaştırıyor. Ayrıca, kulaklığın oynamasını önlemek üzere tasarlanan güvenli kulak içi uyumuyla antrenman ve egzersizlere uyum sağlıyor. Yeni Galaxy Buds2 Pro, dış ortam gürültüsünü kesen güçlü "ANC" özelliği sayesinde hareket halindeyken gelen çağrıları yanıtlamaya fırsat sunuyor. Ayrıca, SmartThings Find, ister kılıfın içinde, ister dışında olsun, kaybolan kulaklıkları hızlı ve kolayca bulmayı sağlıyor.

Samsung, Galaxy S22 serisinden bu yana, geri dönüştürülmüş malzemeleri yalnızca ambalajlarda değil, aynı zamanda yeni ürünlerinin donanımlarında da kullanmaya devam ediyor. Samsung, bu doğrultuda yeni Galaxy Buds2 Pro'nun yüzde 90'ında geri dönüştürülmüş malzeme kullanıldığını açıkladı. Yeni Galaxy Z serisinde, okyanus kaynaklı plastikler temel bileşenlerde, geri dönüştürülmüş kağıt malzemeler ise ambalajlarda kullanıyor. Samsung, birinci nesil Galaxy katlanabilir cihazlarda kullanılan ambalajlarla kıyaslandığında, yeni Galaxy Z serisinde ambalaj boyutunu da yüzde 58 azalttı. Bu da yıl boyunca nakliyattan kaynaklanan karbon emisyonlarının yaklaşık 10 bin ton azalacağı anlamına geliyor.

- Yeni Galaxy Z serisi, Türkiye'de 10 Ağustos'tan itibaren ön siparişe açılacak

Samsung Galaxy Z Flip4, bora purple, graphite, pink gold ve blue gibi yeni renkleriyle satışa sunuluyor. Galaxy Z Fold4 ise kalem yuvasına sahip dikey kılıf, beige, phantom black, graygreen renk seçenekleriyle kullanıcılarla buluşacak. Galaxy Buds2 Pro ise, graphite, white ve bora purple olmak üzere yeni katlanabilir cihazlarla uyum sağlayacak üç yeni yumuşak ve naturel renk seçeneğiyle pazarda yerini alacak. Galaxy Z Flip4, Z Fold4 ve Buds2 Pro, 10 Ağustos'tan itibaren ön siparişe açılacak, 9 Eylül itibarıyla Samsung mağazalarında yerini alacak.

Galaxy Z Flip4 veya Galaxy Z Fold4 için ön sipariş veren müşteriler ayrıca, 51 ülkede Samsung uzman desteğiyle düşmelere veya ekran kırılmalarına karşı koruma sağlayan, bir yıllık ücretsiz Samsung Care+ hizmetinden de faydalanabilecek.

