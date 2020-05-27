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Samsung Hava Temizleyici havayı zararlı maddelerden arındırıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 27.05.2020 14:57 | Son Güncelleme

PM2.5 Filtre sayesinde ise 0,3 mikrometre büyüklüğündeki toz parçacıklarının ve formaldehit gibi zararlı gazların yüzde 99,9'u filtrelenebiliyor

İSTANBUL (AA) - Samsung Hava Temizleyici, evin havasını sadece zararlı maddelerden değil kötü kokulardan da arındıran çeşitli özellikleriyle öne çıkıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kapalı bir alanda uzun süre kalındığında bir süre sonra temiz havaya ihtiyaç duyulduğu hissedilebiliyor.

Havadaki zararlı parçacıkların artışından kaynaklanabilen bu durum Kovid-19 nedeniyle özellikle evden çalışmaya başlanılan bu günlerde odaklanmaya daha fazla ihtiyaç duymayı gerektirebiliyor.

Bu noktada, temiz hava almayı sağlayan hava temizleyicilerden yararlanılabiliyor.

Samsung Hava Temizleyici ile havadaki formaldehit gibi zararlı gazların ve maddelerin yok olması sağlanabiliyor.

Evin havasını yalnızca zararlı maddelerden değil kötü kokulardan da arındıran Samsung Hava Temizleyici ile yaşam alanlarına tertemiz bir dokunuş yapmanız mümkün oluyor.

- 3 adımda havayı temizliyor

34 metrekarelik bir alanda etkin olarak kullanılabilen Samsung Hava Temizleyici, maksimum 45 dBA ses ile kullanıcıyı rahatsız etmeden çalışıyor.

3 adımlı hava temizleme sistemi kullanarak havayı temizleyen ve kötü kokuyu gideren bu üründe yer alan Toz Sensörü ise toz miktarını gerçek zamanlı olarak algılıyor ve 4 renkli göstergesi 4 farklı renge sahip bir LED lamba kullanarak sonuçları gösteriyor.

Böylece havanın ne kadar temiz olduğu anında görülebiliyor.

PM2.5 Filtre sayesinde ise 0,3 mikrometre büyüklüğündeki toz parçacıklarının ve formaldehit gibi zararlı gazların yüzde 99,9'u filtrelenebiliyor.

Tüm bu özelliklerin yanı sıra yumuşak ve sessiz bir hava akışı sağlayan Otomatik Mod, kirlilik seviyesini algılıyor ve en uygun hava kalitesini korumak için gücü otomatik olarak ayarlıyor.

Öte yandan, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çocuklar da evde daha fazla vakit geçiriyor.

Çocuklar tarafından kazara kullanılması önlenecek şekilde tasarlanan üründe bulunan Çocuk Güvenlik Kilidi, ekrandaki butonların kazara kullanılmasını imkansız hale getiriyor.

Ayrıca yuvarlatılmış kenarlı şekli sayesinde olası çarpmalarda çocukların güvenliğini de sağlıyor.

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