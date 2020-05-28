Samsung Jet Dikey süpürge ile üst seviyede temizlik

İSTANBUL (AA) - Samsung Jet Dikey kablosuz şarjlı süpürge, güçlü emiş gücüyle gelişmiş temizlik performansı sunarken havayı temiz tutuyor.

Samsung açıklamasına göre, Türkiye'de Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler devam ederken daha fazla vakit geçirilen evlerde sürekli kullanılan alanları virüs yayabilme ihtimaline karşı detaylı bir şekilde temizlemek önem taşıyor.

Samsung Jet Dikey Kablosuz Şarjlı Süpürgesi maksimum emiş gücüyle sunduğu gelişmiş temizlik performansı sayesinde farklı zeminleri üst seviyede temizlemeyi sağlayan bir ürün olarak öne çıkıyor.

200 watt'a kadar güç üreten Samsung Dijital Inverter Motor ile çalışan bu süpürge, fırçadan filtreye kadar uzanan aerodinamik tasarımı ile hava akışını optimize ediyor, çoklu siklon özelliğine sahip hava filtresi de ince toz parçacıklarını hapsediyor.

Ultrasonik kaynaklı kanatlarla hava akışını optimize eden bu motor 550W'a kadar giriş gücü sayesinde de yüksek enerji verimliliği sunuyor.

- 5 kademeli filtre sistemi

Yüksek verimli, çoklu siklon yapısıyla daha uzun süre daha temiz hava ve güçlü emiş gücü sağlayan Jet Siklon teknolojisiyle ideal bir hava yolu oluşturarak emiş gücü kaybını en az indiren bu süpürge ayrıca, ince toz parçacıklarını hijyenik bir şekilde havadan ayırmasıyla da öne çıkıyor.