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Samsung mühendisleri Galaxy S21 Ultra'nın teknolojilerini anlatıyor

08.02.2021 16:25 | Son Güncelleme:
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Samsung mühendisleri Galaxy S21 Ultra'nın teknolojilerini anlatıyor

İSTANBUL (AA) - Samsung mühendisleri, geliştirdikleri yeni amiral gemisi Galaxy S21 Serisi akıllı telefonların temel özelliklerine ilişkin en ince ayrıntıları tanıtarak kullanıcıların cihazlarını en verimli şekilde nasıl kullanabileceklerine dair bilgiler veriyor.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, markanın yeni amiral gemisi Galaxy S21 Serisi, Space Zoom, Gelişmiş Portre Modu, Yönetmen Bakışı gibi teknolojileri ile akıllı telefon tutkunlarının büyük beğenisini topluyor.

Samsung, Galaxy S21 Serisi’nde kullanılan yeni teknolojiler hakkında daha fazla bilgi almak isteyen kullanıcılar için bu özelliklerin bizzat mühendisler tarafından anlatıldığı “Samsung Mühendisleri Anlatıyor” isimli video serisi hazırladı.

Videoların her birinde Samsung’un önde gelen ürün geliştiricilerinden biri, Galaxy S21 Serisi’nin temel özelliklerini tanıtarak cihazları en verimli şekilde kullanmak isteyenler için bilgiler veriyor.

Toplamda 15 bölümden oluşan serideki tüm videolara ve diğer faydaları içeriklere "https://www.samsungmobilepress.com/featurestories/list" sayfası üzerinden ulaşılabiliyor.

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