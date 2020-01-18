Samsung online mağazadaki tüm tabletlerde yüzde 18 indirim

İSTANBUL(AA) - Samsung, hem velileri ve öğrencileri sevindirmek hem de çocukların geleceğini şimdiden şekillendirmelerine yardımcı olmak için online satış mağazasından alınacak tüm tabletlerde yüzde 18’lik indirim kampanyası başlattı.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, sadece Samsung’un online satış mağazasında geçerli olan kampanya 31 Ocak tarihine kadar satın alınacak tüm tabletleri kapsıyor.

Kampanya kapsamında yine Samsung’un online mağazasında Galaxy Tab S6 veya Galaxy Tab S5e tablet satın alanlara özel indirimle Türkçe klavyeli kılıflar da çok uygun fiyatlarla satın alınabilecek. Güzel bir hediye seçeneği için dileyenler, satın alacakları Galaxy Tab S6 için gri renkli Türkçe klavyeli kılıfa 1.299 TL yerine sadece 149 TL’ye ya da Galaxy Tab S5e için siyah renkli Türkçe klavyeli kılıfa 899 TL yerine sadece 99 TL’ye sahip olabilecek.

Galaxy Tab S6 çocuğunuz hayâl gücünü özgür bırakacak, üst düzey kalitede verimliliğini yükseltecek. Örneğin S Pen ile çok kolay bir şekilde not tutmak mümkün hale gelecek. Çünkü el yazısıyla yazılan notlar dijital metne dönüştürülebiliyor ve tek bir tıklamayla Microsoft Word formatlarına aktarılabiliyor. Bunun yanı sıra çocuğunuz yarıyıl tatilinde eğlenmek istediğinde oyun oynamanın keyfini çıkarabilecek, sevdiği dizileri izleyebilecek.