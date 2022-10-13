Samsung, SDC 2022'de geliştiriciler ve içerik üreticilerle en son yenilikleri paylaştı

İSTANBUL (AA) - Samsung Electronics, San Francisco'da gerçekleştirdiği Samsung Developer Conference (SDC 2022) etkinliğinde, tasarımcı, geliştirici ve içerik üreticilerini ağırladı.

Samsung açıklamasına göre, şirket etkinlik kapsamında, daha yalın bir müşteri deneyimi sunacağı "Sakin Teknoloji" isimli vizyonunu ilk kez SDC 2022 etkinliğinde duyurdu.

Şirket, bağlantılı deneyimlere dayalı bir platform olmanın ötesinde artık daha akıllı yaşam tarzlarını mümkün kılan bir platforma dönüşen yeni SmartThings vizyonunu da tanıttı.

Samsung'un "Sakin Teknoloji" perspektifiyle çalışan cihazlar, kuruluma gerek kalmadan aynı anda bir arada çalışarak, kullanıcıların doğrudan deneyim aşamasına geçmesini sağlıyor. Samsung bu vizyonu hayata geçirmek için SmartThings platformu ve bağlantılı hizmetlerini yeniden tasarladı.

Samsung Hub Everywhere, SmartThings Energy, SmartThings Pet ve SmartThings Cooking gibi akıllı ev işlevlerinin tamamını işitsel ve görsel veriyle çalışacak şekilde entegre etti. Samsung ayrıca, akıllı ev aydınlatma sistemlerinin müzikle eşleşebilmesini sağlamak üzere Philips Hue ile bir iş birliği de gerçekleştirdi.

- Bağlantılı ev deneyimlerini iş ortakları ile dönüştürmeye devam ediyor

Samsung ve GoogleMatter cihazlarında çoklu yönetici özelliği oluşturarak kullanıcıların cihazlarını platformlar arasında bulmasını ve bağlamasını da kolaylaştırıyor. Bu iş birliği, gelecek dönemde bağlantılı ev deneyimlerine daha fazla cihazın ve kullanıcının dahil olmasını sağlayacak.

Sesli Asistan Platformu Bixby ile SmartThings arasında, geliştiricilerin daha iyi sesli komut ve kullanıcı arabirimi deneyimleri oluşturmaları için entegrasyon da sağlandı. Samsung'un kendi sesli asistan platformu Bixby, Galaxy cihazlarını tek tek kontrol edebilen bir yapay zeka çözümü haline geldi. Samsung, akıllı ev sistemleri tasarlamaya devam ederken, Galaxy cihazlarının birbirini korumasını sağlayan yeni bir güvenlik paradigması da geliştirdi. Galaxy cihazlarından TV'lere ve ev aletlerine kadar cihaz ekosisteminin tamamını koruyan Samsung Knox Matrix, blok zinciri tabanlı özel bir platform olarak öne çıkıyor.

Kullanıcılar, güvenlik açıklarını tarayan, güncellemeleri öneren ve güvenliği en üst düzeyde tutmayı sağlayan yeni güvenlik ve gizlilik denetim panosu üzerinden kendi kişisel gizlilik ayarlarını yapabilecek.

Öte yandan Samsung TV Plus, yakaladığı ivmeyi daha ileri taşımak için Lionsgate ve Vice Media ile yaptığı iş birlikleriyle hizmet kapsamını daha da genişletti. Böylece, izle-öde sistemiyle 8K video özelliğini de kullanıcılara sunmaya başladı. Samsung TV Plus, 24 ülkeden 1600'ün üzerinde kanal sayısıyla içerik çeşitliliği sağlamak üzere yeniden tasarlandı.

- Samsung akıllı TV'ler NFT desteği ve daha birçok özellikle ile entegre gelişiyor

Samsung'un 10 yıl önce pazara sunduğu Tizen işletim sistemi (OS) ise sınıfının en iyi kullanıcı deneyimini yaşatıyor. Samsung Gaming Hub ise Xbox, NVIDIA GeForce NOW, Utomik ve Amazon Luna gibi sektör lideri iş ortakları tarafından sağlanan oyunlara Samsung Akıllı TV'ler üzerinden daha kolay erişim sağlıyor.

Samsung'un işletim sistemi Tizen OS'nin kapsamı da NFT desteği sunmak için Art Token, laCollection ve Nifty Gateway gibi ortaklarla genişliyor. Şirket, B2B müşterileri ve geliştiricilerine yönelik olarak da içeriklerin birden fazla yerde senkronize edilmesini sağlayan Syncplay gibi B2B API'leri sunmaya devam ediyor. Samsung ayrıca, Tizen işletim sisteminin desteklendiği akıllı TV'lerde HDR10+ (en yüksek) kalitesindeki içeriklerin görüntülenmesini sağlayan yeni içerik dönüştürme çözümü SALT'ı da hizmete açtı.

- Samsung AR-GE ekibi, gelecek için yeni araştırmalar ve yatırımlara devam ediyor

Samsung AR-GE ekibi, inovasyon ve açık iş birliğiyle dolu daha iyi bir geleceğe yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ar-Ge ekibi, robot kol manipülasyon kodunu GitHub üzerinde kullanıma sunarak akademisyen, araştırmacı ve geliştiricilerin robotik manipülasyon alanında yeni fikirleri araştırmasına katkı sağlıyor.

Ekip, Galaxy Watch5'te sunulan özellikler sayesinde, kalp sağlığı, stres, kan basıncı, akciğer sağlığı ve sinirbilimi gibi alanları keşfedecek üniversiteler ve sağlık kurumları ile iş birliği yapıyor. Böylelikle, önde gelen sağlık alanlarında yapılan araştırmalara hız kazandırarak yeni gelişmeleri besleyebilecek eksiksiz bir yazılım geliştirme kiti (SDK) sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Başkan Yardımcısı ve Cihaz Deneyimi Bölümü Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jong-Hee (JH) Han, "Cihazlarımızı, platformlarımızı ve hizmetlerimizi daha sade ve kullanışlı olacak şekilde geliştirmeye devam ediyoruz. Bugün, iş ortaklarımız ve geliştiricilerle yaptığımız iş birliklerini daha da ileri taşıdığımız çalışmalarımızı paylaşmak bizleri gururlandırıyor. Teknolojiler daha girift hale gelmeye devam ederken, kullanıcıların kendileri için daha önemli olan şeylere odaklanabilmesini sağlamak amacıyla hayatı kolaylaştırmanın, daha iyi ve esnek bağlantılı özellikler sunmanın yeni yollarını aramaya devam edeceğiz."

