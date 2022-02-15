Samsung, The Freestyle'ı Türkiye'de ön satışa sunacak

İSTANBUL (AA) - Samsung, yeni taşınabilir ekran ve eğlence cihazı The Freestyle'ın Türkiye’de ön satışa sunulacağını duyurdu.

Samsung'tan yapılan açıklamaya göre, 22 Şubat’ta başlayacak sınırlı sayıdaki ön satışlar, 28 Şubat gün sonuna kadar devam edecek.

Kampanya kapsamında Freestyle'ı satın alan kullanıcılara, Galaxy A32 akıllı telefon ve Freestyle için taşınabilir batarya hediye edilecek.

Verilen bilgiye göre, Samsung’un yeni 'The Freestyle' projeksiyon cihazı, akıllı hoparlörü ve ortam aydınlatma cihazı özelliklerini hafif ve taşınabilir tek bir cihazda bir araya getiriyor.

The Freestyle, yalnızca 830 gram ağırlığıyla, herhangi bir alanı anında bir ekrana dönüştürmeye imkan sağlıyor.

Çok amaçlı döner yapısı, 180 dereceye kadar dönüş sağlayarak masa, yer, duvar hatta tavan gibi tüm yüzeylerde yüksek görüntü kalitesi sağlarken ayrı bir ekran yüzeyi gerektirmiyor.

The Freestyle projeksiyon cihazların sınırlı sayıda ön satışı 28 Şubat gecesi saat 23:59’a kadar shop.samsung.com.tr ve yetkili çevrim içi satış kanalları üzerinden devam edecek.

The Freestyle için Türkiye satış fiyatı KDV dahil 15 bin 999 TL olarak açıklandı.

