Samsung ve Microsoft, eğitim için güçlerini birleştirdi

İSTANBUL (AA) - Samsung Türkiye ile Microsoft, uzaktan eğitimin hayatımızın bir parçası haline gelmesiyle ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara yönelik etkin ve güvenilir, okullara göre özelleştirilebilen, okullardaki mevcut sistemlerle ve birbirleriyle tam entegre olabilen çözümler sunmak için iş birliğine gitti.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Samsung'un eğitim amaçlı kullanımı da düşünerek tasarladığı Galaxy Tab S6 Lite (SM-P610) tableti satın alanlar, kampanya koşullarını yerine getirmeleri durumunda 409,99 TL değerindeki 1 yıllık Microsoft 365 Bireysel aboneliğine de sahip oluyor.

İş birliği kapsamında geliştirilen Tablet Yönetim Platformu sayesinde okul yönetimleri, okullardaki Galaxy Tab S6 Lite cihazları konum bilgisi, Wi-Fi ağı ya da ders saatlerine göre yönetebiliyor. Uygulamalar, otomatik olarak cihaza aktarılıp öğrencilerin evde veya okulda olma durumuna göre aktif-pasif hale getirilebiliyor.

Artırılmış S Pen hassasiyetiyle gerçek kalem hissiyatını aratmayan şık ve kullanışlı Galaxy Tab S6 Lite tabletlerle, öğrencilerin dersleri takip etmesi çok daha kolay hale geliyor. Üstelik tabletler, kutusundan çıkar çıkmaz öğrencilerin kullanımına hazır halde oluyor.