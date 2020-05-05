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Samsung'dan Anneler Günü kampanyası

İSTANBUL HABERLERİ  | 05.05.2020 12:23 | Son Güncelleme

Samsung, akıllı cep telefonu ve saatlerde Anneler Günü kampanyasını hayata geçirdi

İSTANBUL (AA) - Samsung'un 1-10 Mayıs arasındaki Anneler Günü kampanyası kapsamında, Samsung mağazalarından veya Samsung online mağazası üzerinden Galaxy Note10 Lite satın alanlara ikinci alışverişlerinde geçerli 500 TL, Galaxy A51 modeli satın alanlara ise ikinci alışverişlerinde geçerli 200 TL hediye çeki verilecek.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, bu yıl da "Yan yana olamasak da başrolde annelerimizin olduğu fotoğraflarla evde beraberiz" diyerek Anneler Günü'ne özel fırsatları tüketicilerle buluşturuyor.

Samsung, akıllı cep telefonu ve saatlerde Anneler Günü kampanyasını hayata geçirdi.

1-10 Mayıs arasındaki kampanya kapsamında, Samsung mağazalarından veya Samsung online mağazası üzerinden Galaxy Note10 Lite satın alanlara ikinci alışverişlerinde geçerli 500 TL, Galaxy A51 modeli satın alanlara ise ikinci alışverişlerinde geçerli 200 TL hediye çeki verilecek.

Hediye çekleri, diğer Galaxy ürünleri ve Samsung marka aksesuarlarda geçerli olacak.

Yine aynı tarihler arasında Samsung online mağazadan ve kampanyaya katılan online satış kanallarından Galaxy Watch R800 veya Galaxy Watch R810 akıllı saatlerden herhangi birini satın alanlara, ikinci ürün olarak Galaxy Watch R800 veya Galaxy Watch R810 almaları durumunda ikinci ürün yüzde 50 indirim fırsatı ile sunulacak.

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Samsung

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