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Samsung'dan evlenecek çiftlere robot süpürge hediye fırsatı

10.05.2021 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung'dan evlenecek çiftlere robot süpürge hediye fırsatı

İSTANBUL (AA) - Samsung'un 30 Haziran'a kadar sürecek kampanyasına katılanlar, elektrik süpürgesi ve paspasla temizleme sistemine sahip ince tasarımlı "2'si 1 arada" robot süpürgenin sahibi olacak.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics, evlenme planı yapan çiftler için kampanya başlattı.

1 Mayıs-30 Haziran 2021'de geçerli kampanya kapsamında Samsung marka seçili buzdolapları, çamaşır, kurutma ve bulaşık makineleri ürünlerinden her biri farklı ürün grubu olmak üzere üçünü satın alanlara Samsung VR5000RM ince tasarımlı robot süpürge hediye edilecek.

"2'si 1 arada" özelliği ile hem elektrikli süpürge hem de paspasla temizlik sunan VR5000RM ince tasarımlı robot süpürge, uzun süre giden şarjı sayesinde zaman ve emekten tasarruf sunuyor. İnce gövdesi sayesinde mobilyaların ve diğer eşyaların altına girebilen robot süpürge, iyi bir temizlik yapılmasına imkan veriyor. Wi-Fi ile uzaktan kontrol edilebilmesi sayesinde de tüketicilerin başlatma/bitirme, programlama, emiş gücü gibi birçok özelliği ayarlamalarını oldukça kolaylaştırıyor.

Tüm Samsung yetkili satış noktaları ve Samsung online mağaza (https://shop.samsung.com/tr/) üzerinden geçerli olacak kampanyadan faydalanmak isteyenlerin 444 77 11 Samsung Çağrı Merkezi'ni arayarak satın aldıkları ürünlerin kurulumunu en geç 20 Temmuz 2021'e kadar Samsung yetkili servisi aracılığıyla yaptırması, ardından en geç 25 Temmuz 2021'e kadar kampanya adresinde yer alan kayıt formunu istenilen bilgilerle eksiksiz doldurması gerekiyor.

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