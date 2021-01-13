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Samsung'dan yapay zeka destekli yeni robot süpürgesi

13.01.2021 13:45 | Son Güncelleme:
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Yeni JetBot 90 AI+ robot süpürge, temizlik rotasını optimize eden ve çevresine tepki verebilmesini sağlayan akıllı teknolojilerle donatıldı

İSTANBUL (AA) - Samsung'un CES 2021 etkinliği kapsamında görücüye çıkardığı, Intel yapay zeka destekli dünyanın ilk akıllı robot süpürgesi JetBot 90 AI+ ile evler, zahmetsiz bir şekilde temizleniyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung, CES 2021 kapsamında günlük ev işlerinde otomasyon sağlayan yeni elektrikli ev aletlerini de tanıttı. Yeni JetBot 90 AI+ robot süpürge, temizlik rotasını optimize eden ve çevresine tepki verebilmesini sağlayan akıllı teknolojilerle donatıldı.

CES İnovasyon Ödülleri kapsamında ödül de alan JetBot 90 AI+, 2021'in ilk yarısında ABD'de satışa sunulacak.

Intel yapay zeka destekli dünyanın ilk akıllı robot süpürgesi JetBot 90 AI+, en az eforla temizliği mümkün hale getiriyor. Sensörle birlikte çalışan yapay zeka destekli nesne algılama teknolojisi sayesinde JetBot 90 AI+, evin her yerinde dolaşarak özenli ve verimli bir biçimde temizlik yapıyor.

- JetBot 90 AI+ nesnelerle arasındaki mesafeyi de koruyabiliyor

Sürücüsüz araçlarda kullanılan sensörlerin bir benzeri olan LiDAR sensörle mesafeyi algılıyor ve doğru hareket edebilmek için konum takibi yapabiliyor. Üç boyutlu sensörüyle oyuncak ve sandalye ayağı gibi nesneler arasındaki farkı algılayabilen akıllı robot süpürge, yerdeki en küçük nesneleri dahi tespit ederek dolaştığı odanın şeklini anlayabiliyor. Nesne algılama algoritması sayesinde tüm nesneleri tanıyor, böylece en güvenli ve verimli rotayı oluşturuyor.

JetBot 90 AI+, bu bilgileri daha sonra tekrar kullanarak yerdeki nesnelerin yakın çevresini temizlerken hassas veya kırılabilir nesnelerle arasındaki mesafeyi de koruyabiliyor.

Ayrıca, mobilyaların altına girerken kendi yüksekliğini de azaltabiliyor. Herhangi bir nesnenin tehlikeli olduğunu ya da daha fazla kirlenmeye yol açabileceğini fark ederse o nesneye de yaklaşmıyor.

JetBot 90 AI+'ın gelişmiş dijital inverter motoru, temizlik esnasında Jet Cyclone sisteminin sahip olduğu 30W emiş gücünü en yüksek seviyeye çıkararak havadaki tozları ve yerdeki kirleri yakalıyor.

Kendi kendini temizleyebilen, yumuşak dokulu ince kıllardan oluşan fırçası, sert zeminden tozu kaldırıp robotun içine alıyor. Temizlik sona erdiğinde ise JetBot 90 AI+, otomatik olarak Samsung'un özel olarak geliştirdiği bir boşaltma sistemi olan Clean Station bölmesine giriyor.

Topladığı kir, toz, saç teli gibi maddeleri bu bölmedeki torbaya boşaltıyor. Torbasını da 2 ya da 3 ayda bir değiştirmek yeterli oluyor.

JetBot 90 AI+, Samsung SmartThings uygulaması üzerinden akıllı telefona da bağlanabiliyor. Süpürge istenilen yerden kumanda edilebiliyor, zaman ayarı yapılabiliyor, girilmemesi gereken alanlar evin krokisi üzerinde ayarlanabiliyor, hatta süpürgenin kamerasına bağlanarak evin içi veya evcil hayvanlar dahi kontrol edilebiliyor.

JetBot 90 AI+, 11-14 Ocak'ta Samsung'un sanal CES etkinliği boyunca sergilenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Elektrikli Aletler Bölümü Başkanı ve Kıdemli Başkan Yardımcısı John Herrington, "Samsung olarak, evlerde ilham verici elektrikli aletler konusunda yepyeni inovasyonlara imza atmayı hedefliyor, evlerdeki yaşamı daha önce akla gelmeyen biçimlerde kolaylaştırmanın yollarını buluyoruz. Yer temizliğinde otomasyon sağlayan bu yeni ürünümüzle insanların ev işlerini azaltıyor, böylelikle sevdikleri aktiviteleri yapabilmeleri için daha fazla zaman yaratıyoruz." ifadelerini kullandı.

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