Samsung’un 3 yeni cep telefonu satışa çıktı

İSTANBUL (AA) - Samsung’un Galaxy S ve Galaxy Note serisinin yeni üyeleri Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note10 Lite ile Galaxy A serisinin yeni üyesi Galaxy A71, Türkiye’de raflardaki yerini aldı.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin online mağazası (https://shop.samsung.com/tr) ve yetkili mağazalarında resmen satışa çıkan ve Galaxy serisinin en sevilen özelliklerini bünyesinde barındıran Galaxy S10 Lite ve Note10 Lite ile en inovatif Samsung teknolojilerine artık çok daha fazla kişi erişebilecek.

Kullanıcılara mükemmel bir mobil deneyim sunmak için geliştirilen Galaxy A71 ise uzun saatler yeten bir pil, geliştirilmiş bir kamera ve kesintisiz bir görsel deneyim sunan Sonsuz-O Ekran ile birlikte geliyor.

- Galaxy S10 Lite ile profesyonel düzeyde kamera

Galaxy S10 Lite, Samsung’un sektör lideri kamera teknolojilerini çok daha fazla kişinin erişebileceği cihazlara taşıyarak pek çok kamera özelliğini ve yeteneğini bir arada sunuyor. Geniş açılı ana kamera, ultra geniş açılı kamera ve makro kamera ile birlikte yeni süper dengeli OIS özeliğine sahip Galaxy S10 Lite ile kullanıcının kamera deneyimi bir üst seviyeye taşınacak.