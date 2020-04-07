Samsung'un ankastre setlerde indirim kampanyası uzatıldı

İSTANBUL (AA) - Samsung Electronics’in ankastre set satın almak isteyenler için mart ayında başlattığı ankastre setlerde yüzde 20 indirim kampanyası, 30 Nisan'a kadar uzatıldı.

Samsung açıklamasına göre, kampanya kapsamında Samsung yetkili bayileri ve "https://shop.samsung.com/tr/" web sitesinde üzerinden Samsung marka ankastre fırın, ankastre ocak ve ankastre davlumbazı aynı anda satın alarak üçlü set oluşturanlar, ankastre üçlü setin KDV dahil satış fiyatı üzerinden yüzde 20 indirim fırsatından faydalanacak.

Ürün model ve renkleri stoklarla sınırlı olan kampanya koşulları ve detaylı bilgiye, "www.samsung.com/tr/ankastre-kampanyasi" internet sitesinen ulaşılabiliniyor.

