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Samsung’un dART Platformu’nda eğitimler başladı

05.07.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung’un Türkiye’de dijital sanatın gelişimine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği dART Dijital Sanat Platformu’nda herkese açık ‘Dijital Sanat’ ve ‘NFT’ eğitimleri online olarak başladı

İSTANBUL (AA) - Samsung’un Türkiye’de dijital sanata ve NFT teknolojilerine ilgi duyan herkese açık dART Plarformu’nda ‘Dijital Sanat’ ve ‘NFT’ eğitimleri ücretsiz olarak tüm kullanıcılara açıldı.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, NFT ve Dijital Sanat alanında tüm merak edilenlere yanıt olacak eğitim içerikleri, 15 bölüm NFT, 15 bölüm Dijital Sanat olmak üzere 30 bölümlük, ortalama iki dakikalık kısa videolardan oluşuyor.

Her bir eğitim konusu, kullanıcıların merak ettiği sorulara yanıt oluyor.

Platformdaki eğitim içerikleri, yaklaşık 20 yıldır dijital sanat üreten NFT sanatçısı Hakan Yılmaz ve dijital sanat eserlerinin NFT haline getirilmesi ve gelir elde edilmesi alanındaki bilgi birikimiyle uzman Devrim Danyal tarafından hazırlandı. Hazırlanan eğitim içerikleri ve detaylı bilgiler, Samsung Türkiye’nin Youtube Kanalı ve dART Plarformu web sitesinde yer alıyor.

-NFT ve Dijital Sanata dair 30 bölümden oluşan eğitimler

Platformdaki NFT teknolojileri ve NFT’lerle ilgili merak edilen tüm sorulara yanıt olacak eğitim içerikleri şu konulardan oluşuyor:

"NFT nedir?, NFT kimler içindir?, NFT sadece sanat için midir?, Her NFT ticari olmak zorunda mıdır?, Bir NFT’nin değeri nasıl belirlenir?, NFT’nin jpeg’den farkı nedir?, Yaşayan NFT olur mu yoksa hepsi statik olarak kalmak zorunda mıdır?, NFT hayatımızda hangi sektörlerde yer alacak?, NFT’ye sahip olmak için ne gerekir?, NFT nerelerden satın alınabilir?, Herkes NFT üretebilir mi?, NFT’lerimi başkasına devredebilir miyim?, Yaşayan NFT olabilir mi?, NFT’lerim nerede duruyor?, Royality fee ne demektir?"

Dijital Sanat ile ilgili eğitim içerikleri ise şu konuları kapsıyor:

"Dijital sanat nedir ve nasıl yapılır?, Dijital sanat, çağdaş sanatın bir uzantısı mıdır?, Dijital sanat üretmek için gerekli araç gereçler nelerdir?, Dijital sanat üretebilmek için gerekli eğitimler nelerdir?, Dijital sanat eserlerimi nasıl satışa sunabilirim?, Çalışmalarımı hangi platformda satışa sunmalıyım?, Eserlerimin fiyatını nasıl belirlemeliyim?, Eserlerimin görünürlüğünü artırmak ve fark edilmek için neler yapabilirim?, PFP projesi nedir ve ne işe yarar?, NFT sanat mıdır?, NFT ve BlockChain teknolojisi, dijital sanatı nasıl etkiledi?, NFT'leri bilgisayarıma kaydedebiliyorken neden satın alayım?, NFT Dünyasındaki Türk sanatçılar hakkında ne düşünüyorsunuz?, Dijital sanat dünyasına adım atmak isteyen insanlara tavsiyeleriniz nelerdir?, Dijital sanatın modası hızlı mı geçti?"

-dART Platformu, herkesin kullanımına açık olarak güncel bir bilgi kaynağı sunuyor

Türkiye’nin dijital sanat ve NFT teknolojileri alanında öncü isimlerinden oluşan bir uzman kurulu ile birlikte kısa süre önce tanıtılan dART Platformu, hem dijital sanatın dünyadaki gelişimi, hem de Türkiye’de bu alanda yaşanan yenilikler hakkında güncel, yol gösteren ve bu alanı sahiplenen bir platform olarak herkesin kullanımına açık.

Samsung, Türkiye’de dijital sanata ve NFT teknolojilerine ilgi duyan herkese açık dART Plarformu ile dijital sanata dair akıllarda olan soru işaretlerini gidermeyi, bu alanla ilgili gerek sanatçı ve gençler, gerekse de sanat sever herkese yaşayan, güncel bir bilgi kaynağı sunmayı amaçlıyor.

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