Samsung’un evde yaşamı üst düzeye taşıyan yeni Bespoke Koleksiyonu Avrupa’da

İSTANBUL (AA) - Samsung kullanıcılara daha bütüncül bir deneyim sunmak için geliştirdiği yeni Bespoke serisini yakında Avrupa’da satışa sunuyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Bespoke yapay zekâ destekli (AI™) çamaşır yıkama serisi, Bespoke yapay zekâ destekli (AI™) Fırın ve Bespoke Infinite Line ürünlerinden oluşan yeni koleksiyon gelecek aylarda Avrupa pazarında boy gösterecek.

Samsung, spor giyim markası Patagonia iş birliğiyle geliştirdiği, giysilerden mikroplastik salınımını azaltacak, çığır açıcı eko-bilinçli teknolojilerle donatılmış yeni Bespoke AI™ çamaşır makinası serisinin tanıtımını yaptı. Giysilerden çıkan mikroplastik salınımını yüzde 54 azaltan Bespoke AI™ Çamaşır Makinası, söz konusu zararlı parçacıkları hapsedecek bir filtre teknolojisi içeriyor. Okyanuslar ve diğer su kaynaklardaki mikroplastik kirliliği, dünyamızın karşılaştığı en acil sorunlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Samsung bu çözümüyle mikroplastik kirliliğini azaltmaya da katkı sunuyor.

Bespoke AI™ Çamaşır Makinası, mikroplastikleri azaltmanın yanı sıra pek çok eko-bilinçli özelliklerle donatıldı. Bu özellikleriyle kullanıcıların günlük yaşamlarında performanstan ödün vermeden sürdürülebilirlik deneyimi elde etmelerine yardımcı oluyor. Enerji tasarrufunda piyasadaki bir numaralı çamaşır makinası olmaya aday Bespoke AI™, Samsung’un tescilli AI Ecobubble™ teknolojisine sahip olmasıyla öne çıkıyor. SmartThings Energy kapsamındaki AI Energy Modu sayesinde, program süresini uzatmadan ılık su yerine soğuk su kullanarak, kullanıcıların enerji kullanımından yüzde 701 tasarruf yapmalarını sağlıyor. Ayrıca, deterjanın soğuk suda bile kumaşa hızla nüfuz etmesine olanak vererek, giysiler için yüksek standartlarda temizlik ve hijyen sunuyor.

Bespoke AI™ Çamaşır Makinası’nda ayrıca, çamaşırın ağırlığını ve leke seviyesini ölçerek, en ideal miktarda su, deterjan ve enerji kullanımını sağlayan ve böylece israfı en aza indiren yapay zekâ yıkama sensörleri de bulunuyor. Bunlara ek olarak, dış boyutları artırmadan daha geniş bir kazandan yararlanmayı sağlayan SpaceMax™ teknolojisi sayesinde kullanıcılara fazla çamaşırları için 11 kilogramlık yüksek kapasite sunuyor. Bespoke AI™ Çamaşır Makinası’nın benzersiz, düz ön yüz tasarımı ve çeşitli renk seçenekleri, cihazın her çamaşır odasına kolaylıkla uymasını ve çamaşır yıkama alanınızı tasarım zevkinize göre oluşturmanızı mümkün kılıyor.

- Bespoke AI™ Fırın ile akıllı ve sağlıklı bir pişirme deneyimi

Avrupa pazarlarında ekim ayında çıkacak olan Bespoke AI™ Fırın, kullanıcıların hem tat alma duyularına hem de bedenlerine iyi gelecek gıdaları hazırlamalarına imkân sağlayan, yemek pişirmeyi sağlıklı bir deneyim haline getiren akıllı özellikler içeriyor. Buharda pişirme, uzun zamandır sağlıklı beslenmeyle bağdaştırılan bir yöntem olarak kullanılıyor. Yeni Bespoke AI™ Fırın, besleyici ve leziz yemeklerin hazırlanabileceği birçok buharlı pişirme işlevi ile geliyor.

- İncelikle tasarlanmış Bespoke Infinite Line ile hayalinizdeki mutfak

Samsung, öncelikle mutfağa odaklı üst düzey elektrikli aletler sunan Bespoke Infinite Line da kullanıcılarıyla buluşuyor. Bespoke’un tasarımdaki öncülüğü, Bespoke Infinite Line ile yarattığı sıra dışı kalite ve en uç teknolojiyle harmanlanan pişirme deneyimi sayesinde yemek yemek basit bir zevk meselesinin ötesine geçiyor. Samsung, elektrikli aletler yelpazesinde yaptığı en son dönüşüm ile Avrupa ve Amerika da dâhil olmak üzere küresel çapta sahneye çıkıyor. Yakında buzdolabı, dondurucu ve şarap dolapları ürünlerinde bulunan tek kapılı soğutma sistemleri de kullanıcılarıyla buluşacak.

Bespoke Infinite Line, sahip olduğu düşey çizgileri, üstün kalitede malzemeleri ve sofistike görünümüyle bulunduğu ortamı tamamlayan zamansız bir tasarım çizgisine sahip. Timeless Greige renginde high gloss metalik bir cila ile zarif altın renginde bakır kenarlı bir çerçevesi olan Infinite Design, dayanıklı alüminyumdan üretildiği için kolay temizleniyor, çizilme ve ezilmeye karşı dayanıklı olmasıyla öne çıkıyor. Birinci sınıf özellikleriyle mutfak deneyimini zirveye çıkaran Bespoke Infinite Line yalnızca görüntüsüyle değil fonksiyonelliği ile de dikkat çekiyor. Buzdolabı kapaklarının iç kısmında bulunan siyah metal soğutucular soğuğu hapsederek kaybedilen ısıyı yerine koyarken, çerçeve ve raflardaki tünel tipi aydınlatma her yönü aydınlatarak tüm köşeleri görebilmenizi sağlıyor.

