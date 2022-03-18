Samsung'un geleneksel "Büyük TV Günleri" kampanyası başladı

İSTANBUL (AA) - Samsung, bu yıl 18-31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği "Büyük TV Günleri" kampanyası ile müşterilere üstün teknolojili Samsung TV'lere avantajlı teklif ve fiyatlar ile sahip olma fırsatı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre kampanya kapsamında, Samsung markalı seçili model televizyonlardan birini satın alanlara çeşitli tutarlarda Para Yüklü Kart hediye ediliyor.

16 yıldır global TV pazarındaki önemli konumunu sürdüren teknoloji devi Samsung, 18-31 Mart 2022 tarihleri arasında devam eden "Büyük TV Günleri" kampanyası kapsamında, kullanıcılara seçili Samsung TV ürünleri avantajlı fiyatlarla sunuyor.

"Büyük TV Günleri" kampanyasında Samsung'un NEO QLED, QLED, Crystal UHD, UHD ve Lifestyle olmak üzere seçili TV ürünlerini alan herkes, 750 TL'den başlayarak 16 bin liraya varan Para Yüklü Kart hediyesi alabilecek.

Kampanya ile ilgili tüm detaylar için Samsung'un internet sitesinden ve Samsung Çağrı Merkezi'nden bilgi alınabiliyor.

