Samsung'un "Solve for Tomorrow" bilim yarışması için başvurular başladı

İSTANBUL (AA) - Samsung’un global çapta uyguladığı, Türkiye’de de bu yıl yedinci kez düzenlenecek "Solve for Tomorrow" bilim yarışması başvuruları 15 Aralık’a kadar devam edecek.

Samsung Electronics açıklamasına göre, şirket, Türkiye ve Yaratıcı Çocuklar Derneği iş birliği ile düzenlenen ve kültür bilincine sahip, bilime ve sanata önem veren, yenilikçi bir kuşağın yetiştirilmesini hedefleyen "Samsung Geleceğin Mucitleri" bilim yarışması bu yıldan itibaren "Solve for Tomorrow" (Yarın için Çözüm) ismi ile gerçekleştirilecek.

Bu yıl yedinci kez düzenlenecek ve Türkiye’nin her köşesinden öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği yarışmaya başvurular, 15 Aralık’a kadar "www.geleceginmucitleri.com" adresi üzerinden yapılabilecek.

Açıklamaya göre, Samsung’un global çapta 10 yıldır uyguladığı "Solve for Tomorrow" programının bir parçası olan yarışma, öğrencileri acil toplumsal sorunları çözmeye teşvik ederek benzersiz bir öğrenme fırsatı sunuyor, çocukların sorun çözme yeteneklerini ve yenilikçi düşünce yaklaşımını güçlendirmeyi hedefliyor. Yarışmada çocukların bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) eğitimine olan ilgilerinin ve bu alandaki yeterliliklerinin artırılması amaçlanıyor.