Samsung’un Solve for Tomorrow bilim yarışmasında yeni dönem için başvurular açıldı

İSTANBUL (AA) - Samsung'un global çapta düzenlediği, Türkiye'de de Habitat Derneği iş birliğinde gerçekleştirdiği Solve for Tomorrow bilim yarışmasının yeni dönemi için başvurular açıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yarışmanın yeni dönemi için başvurular, 15 Ocak 2023'e kadar https://www.samsung.com/tr/solve-for-tomorrow/ adresi üzerinden yapılabilecek.

Yarışmaya 8. sınıftan 12. sınıfa kadar devlet veya özel okullarda okuyan öğrenciler; bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) projeleri ile en az 2, en fazla 5 kişiden oluşan takımlarla katılabiliyor.

Yarışmada ödül olarak birinci takıma 30 bin TL, ikinciye 25 bin TL, üçüncüye ise 20 bin TL değerinde Samsung ürünlerinde kullanabilecekleri hediye çekleri verilecek.

Program "ön değerlendirme", "yarı final" ve "final" olmak üzere 3 aşamadan oluşuyor.

Tasarım Odaklı Düşünme Atölyesi ile programa katılan öğrenci ve gönüllü öğretmenlere eğitim veriliyor. Tasarım odaklı düşünme, uygulanabilir fikirlere sevk eden 5 adımlı bir süreçten oluşuyor. Bu adımlarda empati kurma, tanımlama, fikir üretme, prototip çıkarma ve test etme yer alıyor.

Stanford Üniversitesi Design Thinking in Integrated Design Education (Entegre Tasarım Eğitiminde Tasarım Odaklı Düşünme) programından yararlanılarak hazırlanan eğitimlerin yanı sıra Samsung ve Habitat Derneği yarı finale kalan öğrencilere destek olmak amacıyla mentorluk desteğinde de bulunuyor.

- Solve for Tomorrow programı, toplumsal inovasyon fikirlerinin geliştirilmesine zemin hazırlıyor

Samsung'un 2010 yılında küresel çapta hayata geçirdiği Solve for Tomorrow programı, toplumun acil sorunlarını çözmeye yönelik toplumsal inovasyon fikirlerinin geliştirilmesine zemin hazırlıyor.

STEM eğitimine olan ilgiyi ve bu alandaki yeterliliği artırmak için tasarlanan program; yaratıcı çözümler bulmak, toplumda yaşanan zorlukları ve riskleri ortadan kaldırmak için gençleri uygulamaya teşvik ediyor.

Söz konusu program; katılımcıların, içinde yaşadıkları ortam hakkında derinlemesine bir kavrayış geliştirmelerinin yanı sıra iş gücünün ve toplumun geleceğini belirleyecek yetenekler olan eleştirel ve düşünme, iletişim kurma ve iş birliği yapma becerilerini de geliştiriyor.

Öğrenciler, yarışmaya "İklim Krizi (Karbon Emisyonun Azaltılması)", "Sürdürülebilir Atık Yönetimi (Geri Dönüşüm)", "Yenilebilir Enerji ve Akıllı Şehir Uygulamaları" konularına çözüm üreten projeleriyle başvurabiliyor.

Öğretmenler de Solve for Tomorrow bilim yarışmasına gönüllü mentor olmak için başvurabilecek. Öğretmenlere yönelik Tasarım Odaklı Düşünme eğitmen eğitimi de gerçekleştirilecek. Online ve İstanbul, İzmir, Ankara gibi illerde düzenlenen yüz yüze eğitimlere Anadolu'dan başvuru yapan öğretmenler de katılabilecek.

