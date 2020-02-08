YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsunlu lise öğrencisi TÜBİTAK Bilim Oyunları’nda gümüş madalya kazandı

Samsunlu lise öğrencisi TÜBİTAK Bilim Oyunları’nda gümüş madalya kazandı

SAMSUN HABERLERİ  | 08.02.2020 13:39 | Son Güncelleme

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Olimpiyatları Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları’nda 2.

Samsunlu lise öğrencisi TÜBİTAK Bilim Oyunları’nda gümüş madalya kazandı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Olimpiyatları Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları’nda 2. aşamayı geçen Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) 11. sınıf öğrencisi Taha Ensar Kukul, gümüş madalya kazandı.
Samsun adına gurur kaynağı olan Taha Ensar Kukul bu başarı ile birlikte girdiği ilk lisans yerleştirme sınavı sonucuna göre alanıyla ilgili bölümleri tercih etmesi durumunda ek katsayı hakkından yararlanacağı ve ayrıca üniversite hayatı boyunca aylık 1000 TL devlet bursuna hak kazandığı girdiği üniversite sınavında ilk 5 bine girmesi durumunda ise alacağı bursun aylık 3 bin TL olacağı öğrenildi.
Atakum AİHL Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Erkan Tuzcu, "Son 3 yıldır okulumuzda Robotik ve Yazılım alanlarında çalışmalar yapmaktayız. 2019 yılında okul olarak ilk defa katıldığımız Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot yarışmalarında tasarla ve çalıştır kategorisinde katılımcı 200 takım arasında 9. olduk. Yine Teknofest 2019 Robot Yarışmaları’nda Türkiye 4. olarak okulumuz ve ilimiz adına büyük başarılar elde ettik. Çok büyük emek ve fedakarlıklarla yürüdüğümüz bu yolda çalışmalarımızın karşılığını almak bizleri çok mutlu etmekte, gururlandırmakta, öğrencilerimiz ve ülkemiz geleceği adına doğru yolda olduğumuzu göstermektedir” şeklinde konuştu.
Okulun müdürü Zahit Köseoğlu ise, “Evladımızı tebrik ediyor yetişmesinde katkısı olan herkesi kutluyorum. Dünya okulu olmak vizyonu ile yola çıkan okulumuzun bu ve benzeri konularda başarıları artarak devam etmektedir. Her alanda en iyi bireyleri yetiştirmeyi hedef edinen okulumuz için emek veren katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz“ diye konuştu.

Samsunlu lise öğrencisi TÜBİTAK Bilim Oyunları’nda gümüş madalya kazandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Erzincan’da silahlı kavga: 11 yaralı

Erzincan’da silahlı kavga: 11 yaralı

MHP Malatya’da görev değişimi

MHP Malatya’da görev değişimi

ASKON’un 11. Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Adana’da gerçekleşti

ASKON’un 11. Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Adana’da gerçekleşti

Bursa'da kafede çıkan kavgada iki kişi silahla yaralandı

Bursa'da kafede çıkan kavgada iki kişi silahla yaralandı

Samsun Namaz Vakitleri 8 Şubat Cumartesi

İmsak
06:06
Sabah
07:32
Öğle
12:54
İkindi
15:39
Akşam
18:05
Yatsı
19:27

Samsun Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Cumartesi

Güney Eczanesi
Ilkadim
Orkide Oran Eczanesi
Ilkadim
Ömer Eczanesi
Ilkadim
Yeni Eczanesi
Atakum
Subaşı Eczanesi
Kurupelit
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Samsun’un en işlek caddesi araç trafiğine açıldı

Samsun’un en işlek caddesi araç trafiğine açıldı

Emekli polis deniz kenarında tabancayla intihar etti

Emekli polis deniz kenarında tabancayla intihar etti

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Üniversiteli Ayvacıklılar bir araya geldi

Üniversiteli Ayvacıklılar bir araya geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.