Samsunlu lise öğrencisi TÜBİTAK Bilim Oyunları’nda gümüş madalya kazandı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Olimpiyatları Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları’nda 2. aşamayı geçen Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) 11. sınıf öğrencisi Taha Ensar Kukul, gümüş madalya kazandı.

Samsun adına gurur kaynağı olan Taha Ensar Kukul bu başarı ile birlikte girdiği ilk lisans yerleştirme sınavı sonucuna göre alanıyla ilgili bölümleri tercih etmesi durumunda ek katsayı hakkından yararlanacağı ve ayrıca üniversite hayatı boyunca aylık 1000 TL devlet bursuna hak kazandığı girdiği üniversite sınavında ilk 5 bine girmesi durumunda ise alacağı bursun aylık 3 bin TL olacağı öğrenildi.

Atakum AİHL Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Erkan Tuzcu, "Son 3 yıldır okulumuzda Robotik ve Yazılım alanlarında çalışmalar yapmaktayız. 2019 yılında okul olarak ilk defa katıldığımız Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot yarışmalarında tasarla ve çalıştır kategorisinde katılımcı 200 takım arasında 9. olduk. Yine Teknofest 2019 Robot Yarışmaları’nda Türkiye 4. olarak okulumuz ve ilimiz adına büyük başarılar elde ettik. Çok büyük emek ve fedakarlıklarla yürüdüğümüz bu yolda çalışmalarımızın karşılığını almak bizleri çok mutlu etmekte, gururlandırmakta, öğrencilerimiz ve ülkemiz geleceği adına doğru yolda olduğumuzu göstermektedir” şeklinde konuştu.

Okulun müdürü Zahit Köseoğlu ise, “Evladımızı tebrik ediyor yetişmesinde katkısı olan herkesi kutluyorum. Dünya okulu olmak vizyonu ile yola çıkan okulumuzun bu ve benzeri konularda başarıları artarak devam etmektedir. Her alanda en iyi bireyleri yetiştirmeyi hedef edinen okulumuz için emek veren katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz“ diye konuştu.



