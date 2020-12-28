Samsunlu öğretmenden mübadil kültürüne hizmet

Samsun’da yaşayan tarih öğretmeni mübadil Muhammed Kaya, 1924’ten itibaren Türkiye’ye iskan olan mübadillerin fotoğraflarını toplayarak arşivliyor

Selanik vilayeti, Drama sancağı, Sarışaban kazası, Çağlayık köyü 4. kuşak mübadili olan Tarih Öğretmeni Muhammed Kaya, mübadil kültürünün ve kültürel kimliklerinin korunması için birçok çalışma yapıyor. Bazen ev ev gezerek bazen ise arşivlere giderek mübadil kişilerin fotoğraflarını yok olmaktan kurtarıyor. Çalışmalarını mübadillere sunduğu "Kaya Mübadillerin İzinde" isimli bir sosyal medya hesabı da bulunuyor. Ülkenin dört bir yanına dağılan mübadillerin tek grupta toplamaya çalışan Kaya, kısa sürede 10 bin üyeye ulaştı. Ülke genelindeki mübadillerin ilgi göstererek mübadillerin fotoğraflarını gönderdiklerini belirterek Kaya, çağrıda bulunarak" Ne kadar mübadil fotoğrafına ulaşırsak geleceğe kültürümüzü aktarmakta o kadar başarılı oluruz "dedi. Ayrıca mübadelenin 100. yılında kapsamlı bir mübadil fotoğraf sergisi yapmayı planladığını belirten Kaya, yaptığı mübadil fotoğraf sergisi ve hazırladığı Drama, Kavala, Sarışaban mübadillerinin kullandığı 900 kelimelik Türkçe mübadil sözlüğü de çıkarmıştı.

