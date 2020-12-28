YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsunlu öğretmenden mübadil kültürüne hizmet

Samsunlu öğretmenden mübadil kültürüne hizmet

SAMSUN HABERLERİ  | 28.12.2020 09:58 | Son Güncelleme

Samsun’da yaşayan tarih öğretmeni mübadil Muhammed Kaya, 1924’ten itibaren Türkiye’ye iskan olan mübadillerin fotoğraflarını toplayarak arşivliyorSelanik vilayeti, Drama sancağı, Sarışaban kazası, Çağlayık köyü 4.

Samsun’da yaşayan tarih öğretmeni mübadil Muhammed Kaya, 1924’ten itibaren Türkiye’ye iskan olan mübadillerin fotoğraflarını toplayarak arşivliyor
Selanik vilayeti, Drama sancağı, Sarışaban kazası, Çağlayık köyü 4. kuşak mübadili olan Tarih Öğretmeni Muhammed Kaya, mübadil kültürünün ve kültürel kimliklerinin korunması için birçok çalışma yapıyor. Bazen ev ev gezerek bazen ise arşivlere giderek mübadil kişilerin fotoğraflarını yok olmaktan kurtarıyor. Çalışmalarını mübadillere sunduğu "Kaya Mübadillerin İzinde" isimli bir sosyal medya hesabı da bulunuyor. Ülkenin dört bir yanına dağılan mübadillerin tek grupta toplamaya çalışan Kaya, kısa sürede 10 bin üyeye ulaştı. Ülke genelindeki mübadillerin ilgi göstererek mübadillerin fotoğraflarını gönderdiklerini belirterek Kaya, çağrıda bulunarak" Ne kadar mübadil fotoğrafına ulaşırsak geleceğe kültürümüzü aktarmakta o kadar başarılı oluruz "dedi. Ayrıca mübadelenin 100. yılında kapsamlı bir mübadil fotoğraf sergisi yapmayı planladığını belirten Kaya, yaptığı mübadil fotoğraf sergisi ve hazırladığı Drama, Kavala, Sarışaban mübadillerinin kullandığı 900 kelimelik Türkçe mübadil sözlüğü de çıkarmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Can Yama yeni dizsinden servet kazanacak! İşte bölüm başına alacağı ücret Can Yama yeni dizsinden servet kazanacak! İşte bölüm başına alacağı ücret
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
1/

Samsun Namaz Vakitleri 28 Aralık Pazartesi

İmsak
06:20
Sabah
07:53
Öğle
12:41
İkindi
14:59
Akşam
17:20
Yatsı
18:47

Samsun Nöbetçi Eczaneler28 Aralık Pazartesi

Birsen Akdeniz Eczanesi
Ilkadim
Çelik Eczanesi
Ilkadim
Eda Eczanesi
Ilkadim
Kamalı Eczanesi
Atakum
Pekşen Eczanesi
Atakum
Vural Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.