YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsunlular uzun bir süreden sonra pazar gününü dışarıda değerlendirdi

Samsunlular uzun bir süreden sonra pazar gününü dışarıda değerlendirdi

SAMSUN HABERLERİ  | 07.06.2020 16:58 | Son Güncelleme

Samsunlular uzun bir süreden sonra pazar gününü dışarıda değerlendirdi

Samsun'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle büyükşehirlerde 10 Nisan'dan beri uygulanan hafta sonları sokağa çıkma yasağının, normalleşme sürecinin ardından kaldırılmasıyla uzun bir aradan sonra ilk kez hafta sonu sokağa çıktı.

Uzun süreden sonra pazar günü dışarı çıkan vatandaşlar, güzel havayı fırsat bilerek aileleri ile birlikte kentteki park ve mesire alanlarına gitme imkanı buldu. Vatandaşlar, açık havanın tadını çıkardı.

Batı Park, Doğu Park, Atakum Kent Ormanı ve Atakum Sahili'nde piknik ve yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz kıyısında ve yeşillik alanlarda vakit geçirdi. Bazı vatandaşlar, Atakum Sahili'nde denize girdi.

Sosyal mesafe kurallarına uyan vatandaşların genellikle maske taktığı görüldü.

Atatürk ile 100. Yıl bulvarları, İstiklal Caddesi, Mecidiye Çarşısı ve Cumhuriyet Meydanı ve Saathane Meydanı'nda da insan ve araç yoğunluğu görüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Benim adımla erotik fotoğraflar yolluyorlar''Benim adımla erotik fotoğraflar yolluyorlar'
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kartal Aydos Ayazma Kent Ormanı vatandaşın hizmetine açılacak

Kartal Aydos Ayazma Kent Ormanı vatandaşın hizmetine açılacak

Yasemin Aslan’dan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiye’m’ kampanyasına destek!

Yasemin Aslan’dan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiye’m’ kampanyasına destek!

Ormanda ayı saldırısına maruz kalmamak için yapılması gerekenler

Ormanda ayı saldırısına maruz kalmamak için yapılması gerekenler

Akkışla İlçe Emniyetinin Acı Günü

Akkışla İlçe Emniyetinin Acı Günü

Kepez cemevinin anahtarını teslim ediyor

Kepez cemevinin anahtarını teslim ediyor

Dağ keçileri Durankaya beldesine indi

Dağ keçileri Durankaya beldesine indi

Samsun Namaz Vakitleri 7 Haziran Pazar

İmsak
02:55
Sabah
04:55
Öğle
12:39
İkindi
16:38
Akşam
20:12
Yatsı
22:03

Samsun Nöbetçi Eczaneler 7 Haziran Pazar

Çatalarmut Eczanesi
Ilkadim
Engin Eczanesi
Ilkadim
Yenidoğan Eczanesi
Ilkadim
Öncü Eczanesi
Atakum
Şifa Eczanesi
Atakum
Vural Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Jandarma ve polisten maske ve izin belgesi denetimi

Jandarma ve polisten maske ve izin belgesi denetimi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Samsun’a Afrika sıcakları etkili olacak

Samsun’a Afrika sıcakları etkili olacak

Kaybolan Eşini Arıyor

Kaybolan Eşini Arıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.