Samsunspor-Adanaspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında ağırladığı Adanaspor'u 1-0 yenen Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Çapa, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Adanaspor'un Samsun'a peş peşe 3 galibiyet alarak geldiğini hatırlattı.

Öz güveni çok yüksek bir takımla mücadele ettiklerini anlatan Çapa, "Adanaspor ligde alışık olmadığımız bir düzende oynuyorlar. 3’lü savunma ve 5’li oynuyorlar. Buna göre de oyunu iyi okumamız gerekiyordu. Merkezi ve orta sahayı iyi kapatıyorlardı. İlk devre topa daha çok sahip olan takım bizdik. Sahadaki duruşumuz çok doğruydu. Her geçen gün oyunumuz daha da iyiye gidiyor." diye konuştu.

İlk yarıda 3'üncü bölgedeki oyuncuların istediklerini yapamadığına işaret eden Çapa, "Rakibin düzeni ve rotasyon bunda etkili oldu. 2. devre oyunumuzdan gayet memnunum. 1-0’dan sonra pozisyonlar bulduk. Pozisyonları daha çok değerlendirmemiz lazım. Rakibe pozisyon vermeden tamamladığımız bir karşılaşma oldu. Kazandığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

- Sait Karafırtınalar: "İyi oynadığımızı söyleyemem"

Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise galibiyetten ötürü Samsunspor'u tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Bugün iyi mücadele ettik ama iyi oynadığımızı söyleyemem. Maçın ilk yarısı 2 takım adına da kısır geçti. Golde ve son dakikada verdiğimiz bir pozisyon var. Diğer pozisyonlar çok net değildi. Biz de birkaç pozisyona girdik fakat onları değerlendiremedik. Berabere kalsak da bizim için iyiydi ama kaybettiğimiz için üzgünüz. Son 5-6 maçı hep aynı kadroyla oynadık. Rotasyonda sıkıntılarımız var. Mağlubiyeti buna da bağlıyorum, oyuncularımız yoruldular. Bizim tüm takımın iyi oynaması gerekiyor. Sahada birkaç oyuncu performansının altında oynadığı zaman işler iyi gitmiyor. Geçen hafta nasıl kazanıp, unuttuysak bu maçı da kaybettik hemen unutup, Tuzlaspor maçına hazırlanacağız."

