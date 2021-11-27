YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsunspor-Adanaspor maçının ardından

Samsunspor-Adanaspor maçının ardından

27.11.2021 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa: "Kazandığımız için mutluyuz" - Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar: "Berabere kalsak da bizim için iyiydi ama kaybettiğimiz için üzgünüz"

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında ağırladığı Adanaspor'u 1-0 yenen Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Çapa, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Adanaspor'un Samsun'a peş peşe 3 galibiyet alarak geldiğini hatırlattı.

Öz güveni çok yüksek bir takımla mücadele ettiklerini anlatan Çapa, "Adanaspor ligde alışık olmadığımız bir düzende oynuyorlar. 3’lü savunma ve 5’li oynuyorlar. Buna göre de oyunu iyi okumamız gerekiyordu. Merkezi ve orta sahayı iyi kapatıyorlardı. İlk devre topa daha çok sahip olan takım bizdik. Sahadaki duruşumuz çok doğruydu. Her geçen gün oyunumuz daha da iyiye gidiyor." diye konuştu.

İlk yarıda 3'üncü bölgedeki oyuncuların istediklerini yapamadığına işaret eden Çapa, "Rakibin düzeni ve rotasyon bunda etkili oldu. 2. devre oyunumuzdan gayet memnunum. 1-0’dan sonra pozisyonlar bulduk. Pozisyonları daha çok değerlendirmemiz lazım. Rakibe pozisyon vermeden tamamladığımız bir karşılaşma oldu. Kazandığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

- Sait Karafırtınalar: "İyi oynadığımızı söyleyemem"

Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise galibiyetten ötürü Samsunspor'u tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Bugün iyi mücadele ettik ama iyi oynadığımızı söyleyemem. Maçın ilk yarısı 2 takım adına da kısır geçti. Golde ve son dakikada verdiğimiz bir pozisyon var. Diğer pozisyonlar çok net değildi. Biz de birkaç pozisyona girdik fakat onları değerlendiremedik. Berabere kalsak da bizim için iyiydi ama kaybettiğimiz için üzgünüz. Son 5-6 maçı hep aynı kadroyla oynadık. Rotasyonda sıkıntılarımız var. Mağlubiyeti buna da bağlıyorum, oyuncularımız yoruldular. Bizim tüm takımın iyi oynaması gerekiyor. Sahada birkaç oyuncu performansının altında oynadığı zaman işler iyi gitmiyor. Geçen hafta nasıl kazanıp, unuttuysak bu maçı da kaybettik hemen unutup, Tuzlaspor maçına hazırlanacağız."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzde 60, yüzde 100! Taksiciler Odası Başkanı'ndan iki zam talebi birdenYüzde 60, yüzde 100! Taksiciler Odası Başkanı'ndan iki zam talebi birden
PARTNERSon dönemin en geniş kapsamlı anketinden çarpıcı sonuçlar!Son dönemin en geniş kapsamlı anketinden çarpıcı sonuçlar!
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Samsun'da "Şehir Buluşması"nda konuştu:AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Samsun'da "Şehir Buluşması"nda konuştu:

Samsun Namaz Vakitleri 27 Kasım Cumartesi

İmsak
05:59
Sabah
07:30
Öğle
12:27
İkindi
14:53
Akşam
17:15
Yatsı
18:40

Samsun Nöbetçi Eczaneler27 Kasım Cumartesi

Günseli Eczanesi
Ilkadim
İrem Eczanesi
Ilkadim
Sevgi Eczanesi
Ilkadim
Balcı Eczanesi
Atakum
Ecem Eczanesi
Atakum
Merkez Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Medipol Başakşehir yarın Altay'ı konuk edecek

Medipol Başakşehir yarın Altay'ı konuk edecek

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay takımına güveniyor:

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay takımına güveniyor:

Uşak'ta tren yolu köprüsü yapımı sırasında zemine düşen işçi öldü

Uşak'ta tren yolu köprüsü yapımı sırasında zemine düşen işçi öldü

Yurtiçi Kargo Müşteri Deneyimi Araştırmasında zirvede

Yurtiçi Kargo Müşteri Deneyimi Araştırmasında zirvede

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.