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Samsunspor, Amir Arlı'yı kadrosuna kattı

20.06.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor, Amir Arlı'yı kadrosuna kattı

Samsunspor, Amir Arlı'yı kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Fransa 2. Lig takımlarından Dijon'da forma giyen gurbetçi oyuncu Amir Arlı'yı transfer etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Amir Arlı ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

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