Samsunspor, Arnavut futbolcu Erald Çinari ile prensipte anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Arnavut futbolcu Erald Çinari ile prensip anlaşmasına vardı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Arnavutluk Süper Ligi'nde Partizani forması giyen 24 yaşındaki Erald Çinari ile 3+1 yıllık prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Sol kanat oyuncusu Çinari, geçen sezon ligde 22 maçta görev yaptı ve 8 gol kaydetti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz