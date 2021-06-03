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Samsunspor, Arnavut futbolcu Erald Çinari ile prensipte anlaştı

03.06.2021 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor, Arnavut futbolcu Erald Çinari ile prensipte anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Arnavut futbolcu Erald Çinari ile prensip anlaşmasına vardı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Arnavutluk Süper Ligi'nde Partizani forması giyen 24 yaşındaki Erald Çinari ile 3+1 yıllık prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Sol kanat oyuncusu Çinari, geçen sezon ligde 22 maçta görev yaptı ve 8 gol kaydetti.

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