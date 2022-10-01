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Samsunspor, Bandırmaspor'a konuk olacak

01.10.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor, Bandırmaspor'a konuk olacak

Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Beyçimento Bandırmaspor ile karşılaşacak.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Yiğit Arslan görev yapacak.

Ligin son 4 haftasında 2 beraberlik ile birer mağlubiyet ve galibiyet alan kırmızı-beyazlı ekip, 5 puan topladı.

Beyçimento Bandırmaspor karşısında ilk maçına çıkacak olan Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, galibiyetle başmanın hesaplarını yapıyor.

Samsun ekibinde Moryke Fofana, Osman Çelik, Celil Yüksel ve Fernando Henrique Boldrin sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda bulunmuyor.

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