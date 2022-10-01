Samsunspor, Bandırmaspor'a konuk olacak

Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Beyçimento Bandırmaspor ile karşılaşacak.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Yiğit Arslan görev yapacak.

Ligin son 4 haftasında 2 beraberlik ile birer mağlubiyet ve galibiyet alan kırmızı-beyazlı ekip, 5 puan topladı.

Beyçimento Bandırmaspor karşısında ilk maçına çıkacak olan Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, galibiyetle başmanın hesaplarını yapıyor.

Samsun ekibinde Moryke Fofana, Osman Çelik, Celil Yüksel ve Fernando Henrique Boldrin sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda bulunmuyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz