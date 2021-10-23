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Samsunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

23.10.2021 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa: - "Doğru tercihleri yapamadığımız için sahadan istediğimiz sonuçla ayrılamadık" - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: - "Burada alınan puanın kıymetli olduğunu düşünüyorum"

TFF 1. Ligi'nin 10. haftasında ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kalan Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, alınan sonucun kendilerini memnun etmediğini söyledi.

Çapa, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, göreve 2 gün önce geldiğini hatırlatarak, nasıl bir takım izleyeceklerini kendilerinin de merak ettiğini aktardı.

Takımla sadece 2 gün gibi kısa bir süreçte çalışma fırsatı bulduğunu belirten Çapa, şunları söyledi:

"Özellikle takım savunmasında bloklar arası mesafeler çok fazlaydı. Oyun disiplini anlamında bugün gayet iyiydik. Oyuna tedirgin başlamış olsak da her geçen dakika sahada doğru pozisyon alan bir Samsunspor vardı. Rakibimize 90 dakika boyunca neredeyse hiç pozisyon vermedik. Geçiş oyunlarını daha iyi değerlendirmemiz gerekiyordu. O anlarda doğru tercihleri yapamadığımız için sahadan istediğimiz sonuçla ayrılamadık. Bugün sonuç hariç sahada kendi adımıza olumlu şeyler gördüm. Her geçen hafta daha iyi bir takım haline geleceğiz. Milli maç arası öncesi Bandırmaspor ve Manisa maçlarında iyi sonuç alabilirsek, o aradan sonra daha iyi olacağımıza inanıyorum."

- Sözeri "Beklediğimiz gibi bir maç oldu"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Erzurum'un şehidi olduğunu ve Samsunspor'un eski başkanı Emin Kar'ın da hafta içi hayatını kaybettiğini belirterek, hem şehide hem de Kar'a Allah'tan rahmet diledi.

Sözeri, zorluk derecesi yüksek bir maç oynadıklarını işaret ederek, "Hafta içi çalışmalarımızı rakibimize göre yaptık fakat teknik adam değişikliği sonrası nasıl bir sistemle sahada olacaklarını tam olarak bilmiyorduk. Fuat hoca fazla bir değişiklik yapmadı. Bu nedenle beklediğimiz gibi bir maç oldu. Belki oyunumuzu çok üst düzey oynamadık ama rakibin de oynamasına imkan tanımadık. Çok fazla pozisyon vermedik. Novikovas'ın girdiği pozisyon kırılma anıydı. İki takımın da Süper Lig hedefi var. Burada alınan puanın kıymetli olduğunu düşünüyorum. Oyuncularımı kutluyorum. Sahada her şeyi yaptılar, mücadele ettiler." ifadelerini kullandı.

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