Samsunspor, Celil Yüksel'i transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Adanaspor'dan Celil Yüksel'i renklerine bağladı.

Kırımız-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, son olarak Adanaspor forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Celil Yüksel ile 3+1 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Geçen sezon Adanaspor'da 34 maça çıkan Celil, 4 gol attı.



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