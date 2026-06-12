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Samsunspor’da sezonun ilk transferi Fatih Kaya

Samsunspor, sezonun ilk transferine imzayı attırdı. Kırmızı-beyazlı ekip, SV Wehen Wiesbaden’den santrfor Fatih Kaya ile 4 yıllık sözleme imzaladı.

Samsunspor’da sezonun ilk transferi Fatih Kaya
Emre Şen

Geçsen sezonu 7. sırada bitiren Samsunspor, bu sezon transfere en uç noktadan başladı. Karadeniz temsilcisi forvet oyuncusu Fatih Kaya ile sözleşme imzaladığını duyurdu. Samsunspor’dan konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, santrfor mevkiinde görev yapan Fatih Kaya ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbol kariyerine Almanya’da başlayan Fatih Kaya; TSV Klein-Linden, VfB Gieen ve Mainz 05 altyapılarında forma giydikten sonra FC Ingolstadt’a transfer oldu. Profesyonel kariyerindeki yükselişini FC Ingolstadt formasıyla gerçekleştiren başarılı oyuncu, ardından Belçika ekibi VV St. Truiden ve Almanya temsilcisi SV Wehen Wiesbaden’de görev yaptı. Geride kalan sezonda SV Wehen Wiesbaden formasıyla 41 resmi karşılaşmada 14 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Fatih Kaya, takımının hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri oldu. Güçlü fiziği, mücadeleci karakteri ve gol yollarındaki etkinliğiyle dikkat çeken Fatih Kaya’nın, kırmızı-beyazlı armamız altında önemli başarılara imza atacağına inanıyoruz."

Almayan 3. Lig ekiplerinden SV Wehen Wiesbaden transfer edilen 26 yaşındaki ve 1,83 cm boyuncaki Fatih Kaya geçen yıl 37 maçta 13 kez fileleri sarsmıştı. Şimdiye kadar 223 resmi mücadele forma giyen Kayan bu maçlarda toplam 50gol atma başarısı gösterdi.

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