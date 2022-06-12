Samsunspor Fofana ile 2 yıllık sözleşme yeniledi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinde Yılport Samsunpor, Fildişi Sahilli oyuncu Moryke Fofana'nın sözleşmesini 2 yıl uzattı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fofana'nın sona eren sözleşmesinin yenilendiği belirtildi.
Açıklamada, İstanbul'da kulüp başkanı Yüksel Yıldırım ve futbol gelişim direktörü Batu Kaplan ile bir araya gelen Fofana'yla görüşmenin olumlu sonuçlandığı ve 2 yıl daha sözleşmesinin uzatıldığı bildirildi.
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