Samsunspor galibiyet serisine devam etmek istiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un basın sözcüsü Ender Gür, yarın Beypiliç Boluspor ile oynayacakları maçı kazanarak, galibiyet serisine devam etmek istediklerini belirtti.

Gür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonunda MKE Ankaragücü maçını kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

MKE Ankaragücü maçı öncesinde Samsunspor'un, son 4 maç 10 puan toplayan ve ligde yukarı doğru tırmanan bir yapısının mevcut olduğunu hatırlatan Gür, "Lig sıralamasında yukarı doğru yakalamış olduğumuz ivmeyi MKE Ankaragücü maçında da kazanarak devam ettirmek istiyorduk. Maça çok iyi başladık ve 90 dakika boyunca oyunun tek hakimi bizdik. Maçı kazanmak için sahada mücadele eden bir takım hüviyetindeydik. Maçın başından sonuna kadar taraftarlarımız inanılmaz destek verdi. Taraftar desteğini arkasına alan oyuncularımız sahadan galip ayrılmasını bildi." diye konuştu.

Gür, son haftalarda takımın gol yemeden maçlarını tamamlamasının da memnuniyet verici olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Teknik direktör Fuat Çapa'nın gelişi ile takım savunmamız değişti. Gol yemeden maçlarını tamamlayan bir defansa sahip olduk. Hücum anlamında da her hafta daha iyiye doğru gidiyoruz. Takımımız galibiyetler aldıkça oyuncuların güveni ve morali çok yükseldi. Ligde Samsunspor artık şampiyonluk yarışında olduğunu ortaya koydu. Rakiplerimiz son 3 hafta içinde puan kayıpları yaşarken, biz ayağımıza gelen fırsatları iyi değerlendirdik. MKE Ankaragücü galibiyeti şehir ile takımın bütünleşmesi açısından da kilit bir rol oynadı."

Beypiliç Boluspor maçı öncesi de değerlendirmede bulunan Gür, "Boluspor da sezona iddialı başladı. Ligin iyi takımlarından bir tanesi ve aramızda puan farkının az olması nedeniyle 6 puan değerinde bir mücadele olacak. Ancak biz Boluspor maçından 3 puan alıp, galibiyet serimize devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Ismael Diomande, Alen Melunovic, Kevin Boli ve Recep Burak Yılmaz, Boluspor maçında forma giyemeyecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

