Samsunspor hocası Thorsten Fink Vallecano maçı öncesi açıkladı! "Tekrar bir tarih yazabiliriz"

Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink ve öğrencisi Mendes, Rayo Vallecano maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Fink'in "Taraftarlarımızın önünde tekrar bir tarih yazabiliriz" sözleri gündem oldu...

Burak Kavuncu

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında İspanya ekibi Rayo Vallecano ile karşılaşacak Samsunspor'un teknik direktörü Thorsten Fink, Yeni 19 Mayıs Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"TEKRAR TARİH YAZABİLİRİZ!"

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink: "Benim için önemli olan ilk karşılaşma ve elbette ki evimizde taraftarımızın önünde oynamak bir avantajdır. Ama sonuçta tek karşılaşma oynamayacağız, iki karşılaşma oynayacağız. Yarın çok önemli bir karşılaşma oynayacağız. Buna bakmıyorum açıkçası. Taraftarımızın bizi çok iyi bir şekilde destekleyeceğini düşünüyorum. Maçı kazanmak için de iyi bir fırsatımızın olacağını düşünüyorum. Elbette güzel bir karşılaşma olacak. Taraftarlarımızın önünde tekrar bir tarih yazabiliriz."

"YETER Kİ KAZANALIM..."

"Rayo Vallecano çok iyi bir takım, bunu da biliyoruz. Konferans Ligi'nin en iyi takımlardan bir tanesi ve topa sahip olmada da çok iyiler. Barcelona karşılaşmasında da topa sahip olmayı çok iyi bir şekilde başarmışlardı. Ama bizim de yaptığımız, başardığımız şeyler var. Fenerbahçe karşılaşmasında da çok iyi bir takım performansı gösterdik. Kendimize inanıyoruz bu konuda. Tabii ki ikinci karşılaşma kolay olmayacak deplasmanda. Olabildiğince iyi bir pozisyon almak istiyoruz. Nasıl bir skor aldığımızın bir önemi yok. Yeter ki kazanalım."

"FENERBAHÇE'YE KARŞI DA ÇOK İYİ PERFORMANS SERGİLEDİK..."

"Kendi liglerinde oynamış oldukları son 5 karşılaşmayı kaybetmediler. Güçlü bir takım ve çok tehlikeli hızlı oyuncuları var. Kesinlikle zor bir karşılaşma bekliyorum. Ama futbolda her şeyi gördüm. Rayo Vallecano çok iyi bir takım. Konferans Ligi'nde iki galibiyet, üç beraberlik aldılar ve çok iyi bir performans gösterdiler. Güçlü rakiplerine karşı oynasalar bile baskılı bir şekilde oynuyorlar. Topa sahip olmayı çok iyi bir şekilde başarıyorlar. Ama bizim de öz güvenimiz yerinde Fenerbahçe'ye karşı da çok iyi bir performans gösterdik. Ben geleli 3 hafta oldu. Her geçen gün kendimizi geliştiriyoruz. Kendimize güveniyoruz. Son 16'da olan bütün takımların bir kalitesi var. Kolay değil sonuçta burada olmak. Çeyrek finale kalabileceğimize inanıyoruz."

"KAFAMDA TEK ŞEY BU..."

Samsunspor oyuncusu Joe Mendes: "Karşılaşmaya tamamen odaklanmış durumdayız. Umarım en iyi şekilde istediklerimizi sahaya yansıtır ve istediğimiz sonucu alırız. Benim hayalim her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya, çalışmak ve takıma destek olmak. Kafamda tek olan tek şey bu. Başka bir şey yok."

