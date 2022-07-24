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Samsunspor, İngiliz futbolcu Kadeem Harris'i kadrosuna kattı

24.07.2022 00:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor, İngiliz futbolcu Kadeem Harris'i kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, İngiliz hücum oyuncusu Kadeem Harris'i transfer etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Tuzlaspor'da forma giyen 29 yaşındaki Kadeem Harris ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Harris ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

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