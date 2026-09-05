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Samsunspor, Kocaelispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Kocaelispor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Samsunspor, Kocaelispor maçı hazırlıklarını tamamladı
Cevdet Berker İşleyen

Nuri Asan Tesisleri’nde teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Kısa pas çalışma, dar alanda çift kale maçlarla devam eden idman, duran top organizasyonlarının ardından sona erdi. Kırmızı-beyazlı ekip, bugün akşam saatlerinde havayolu ile Kocaeli’ye hareket edecek. Süper Lig’in 4’üncü haftasında yarın saat 20.00’de Turka Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak Kocaelispor ??" Samsunspor maçını Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Coşkunses’in yardımcılıklarını ise Bersan Duran ve Mert Bulut yapacak.

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Samsunspor
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