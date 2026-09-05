Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 büyük kulübün başkanlarına kabul!

Türk futbolunun dört büyük kulübünün başkanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Erdoğan tarafından kabul edildi.

AZİZ YILDIRIM VE YÖNETİM KURULU KABUL EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulunu Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ağırladı.

SERDAL ADALI İLE BİR ARAYA GELDİ

Erdoğan'ın bir diğer konuğu ise Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı oldu. Beşiktaş Başkanı Adalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul edildi.

DURSUN ÖZBEK VE ERTUĞRUL DOĞAN DA KABULDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulunu da kabul etti. Erdoğan ayrıca Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kuruluyla da bir araya geldi.

Böylece Türk futbolunun dört büyük kulübünün başkan ve yöneticileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı gün içerisinde Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüşmüş oldu.