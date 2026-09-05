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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 büyük kulübün başkanlarına kabul!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin başkan ve yöneticilerini Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 büyük kulübün başkanlarına kabul!
Burak Kavuncu

Türk futbolunun dört büyük kulübünün başkanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Erdoğan tarafından kabul edildi.

AZİZ YILDIRIM VE YÖNETİM KURULU KABUL EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan 4 büyük kulübün başkanlarına kabul! 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulunu Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ağırladı.

SERDAL ADALI İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan 4 büyük kulübün başkanlarına kabul! 2

Erdoğan'ın bir diğer konuğu ise Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı oldu. Beşiktaş Başkanı Adalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul edildi.

DURSUN ÖZBEK VE ERTUĞRUL DOĞAN DA KABULDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan 4 büyük kulübün başkanlarına kabul! 3

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulunu da kabul etti. Erdoğan ayrıca Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kuruluyla da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan 4 büyük kulübün başkanlarına kabul! 4

Böylece Türk futbolunun dört büyük kulübünün başkan ve yöneticileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı gün içerisinde Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüşmüş oldu.

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Cumhurbaşkanı Aziz Yıldırım Dursun Özbek Recep Tayyip Erdoğan Serdal Adalı ertuğrul doğan
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