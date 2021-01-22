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Samsunspor Kulübü Başkanı Yıldırım: "Nokta transferlerle şampiyon olacak bir takım oluşturduk"

22.01.2021 22:36 | Son Güncelleme:
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Samsunspor Kulübü Başkanı Yıldırım: "Nokta transferlerle şampiyon olacak bir takım oluşturduk"

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, devre arası transferde nokta atışları yaparak, şampiyon olacak bir takım oluşturduklarına inandığını belirtti.

Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısına sahalarındaki Altay maçı ile başlayacaklarını hatırlatarak, şampiyonluk yolundaki meşalelerini pazar akşamı bu maçta yakacaklarını aktardı.

Hedeflerinin Süper Lig olduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Samsunspor'un haklarını her platformda korumaya ve sahip çıkmaya ant içtik. Takımın ilk yarıdaki en büyük sorunu, yakalanan bol gol pozisyonlarını gole çevirememek, hızlı oynamamak, tepkisizlik ve azalan öz güvendi. Bu problemler üzerine konsantre olarak devre arası transferde nokta atışları yaparak yeni transferlerimiz ile şampiyon olacak bir takım oluşturduğumuza inanıyorum. Samsunspor, saygıyı her yerde yaptıkları ve yapacakları ile fazlasıyla hak ediyor olacaktır. Şampiyonluğa giden yol, takım ruhu ile öz güvenden geçmektedir. Hal böyle olunca gereksiz puan kayıplarının son bulması için ne gerekiyorsa yapılacağı konusunda takım ve kulüp olarak hemfikiriz. Hocamız ve futbolcular, artık şampiyonluk için sahada konuşacaktır."

Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybeden Kulüp Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Erkanat için Samsunspor'un şampiyon olması gerektiğini dile getirerek, "Bu zor dönemde bu sezon şampiyonluk bizim için çok daha anlam kazandı. Şampiyonluk kupasını kazanıp Mustafa Kemal Erkanat'ın kabrine götürmek üzere namusum üzerine söz verdim. Umarım verdiğimiz sözü sezon sonunda takım olarak yerine getirmiş olacağız. Bu, bizim bu sezon için yaşam ve amaç ilkemiz olacaktır." ifadesini kullandı.

Efsane Samsunspor'u yeniden canlandırmak istediklerine dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu sezon bu takım ile harikalar yaratarak şampiyon olup Süper Lig'e çıkacağımıza ve efsane Samsunspor'un geçmişte kaldığı yerden devam etmesine, Anka kuşu gibi küllerinden doğmasına tüm futbolcular, teknik ekip ve kulüp yönetimi olarak söz verdik. Gümbür gümbür geliyor olan bir Samsunspor takımı var. Artık tüm bayraklarımızı ve formalarımızı tekrar sandıklarımızdan çıkaralım ve şehrin her tarafına kırmızı-beyaz bayraklarımızı asarak güzel Samsun'umuzu hep beraber süsleyerek donatalım. Samsun şehri bu coşkuyu, karnaval havasını ve şampiyonluğu çoktan hak etti. Ben başkan olduğum sürece etmeye de devam edecektir."

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