Samsunspor lige iyi başladı! Alt ligden gelen rakiplerine karşı fire vermeyen karadeniz ekibi puanını 11'e yükseltti...

2025-2026 sezonunda şu ana kadar 6 maça çıkan Samsunspor, bu süreçte 4 karşılaşmayı sahasında oynadı. Fikstür avantajını tam anlamıyla değerlendiremeyen Samsun temsilcisi, galibiyetlerini Gençlerbirliği, Kocaelispor ve Fatih Karagümrük karşısında aldı. Kırmızı-beyazlılar, Trabzonspor, Antalyaspor ve Kasımpaşa’ya karşı ise 3 puan çıkartamadı.

RAKİPLERE GÖZDAĞI!

İlk 6 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, 11 puan topladı. Rakip filelere 8 gol gönderen Karadeniz ekibi, kalesinde 6 gol gördü.

Samsunspor, ligin 7. haftasında Gaziantep FK deplasmanına çıkacak, ardından 8. haftada sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır