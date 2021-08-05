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Samsunspor Melih Okutan'ı transfer etti

05.08.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor Melih Okutan'ı transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, kanat oyuncusu Melih Okutan'ı kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz son olarak Süper Lig ekiplerinden Kayserispor forması giyen 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Melih Okutan ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz."

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