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Samsunspor, MKE Ankaragücü karşısında puan kaybı yaşamak istemiyor

11.12.2021 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor, MKE Ankaragücü karşısında puan kaybı yaşamak istemiyor

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında yarın lider MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak Yılport Samsunspor, rakibi karşısında puan kaybı yaşamak istemiyor.

Ligdeki son iki karşılaşmasında Adanaspor'u 1-0, Altınordu'yu da 2-0 yenen Yılport Samsunspor, son 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan topladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, lider MKE Ankaragücü'nü de yenerek çıkışını sürdürmeyi ve puan cetvelinde üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Ismael Diomande, Alen Melunovic, Kevin Boli ve Recep Burak Yılmaz, MKE Ankaragücü karşısında forma giyemeyecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

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