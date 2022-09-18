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Samsunspor-Sakaryaspor maçının ardından

18.09.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılport Samsunspor Yardımcı Antrenörü Emre Bayraktar: "İnanılmaz mücadele ettik ve mükafatını son dakikada aldık" - Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren: "Karambolden gol yedik, maçı kaybettik"

Samsunspor-Sakaryaspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında sahasında Sakaryaspor'u 3-2 mağlup eden Yılport Samsunspor'un yardımcı antrenörü Emre Bayraktar, maçta inanılmaz mücadele ettiklerini ve mükafatını son dakikada aldıklarını söyledi.

Bayraktar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahaya bir oyun planı ile çıktıklarını anlattı.

Oyun planına 1 hafta boyunca çalıştıklarına işaret eden Bayraktar, "Rakibin ne yaptığını biliyorduk. Biz ilk yarı rakibin orta saha temposunu kırmayı hedefledik. Maça çift ön libero ile başladık. Rakip beklediğimiz gibi oynadı. İlk yarının dengeli geçmesinin lehimize olacağını biliyorduk. İkinci yarı rahattık çünkü oyun planımıza göre gidiyordu. Tanque şu anda fiziksel açıdan direnci tam değil. Rakibin seviyesi düşünce daha faydalı olacağını biliyorduk. O da bize inandı ve sahaya çıkınca gereğini yaptı. 2-0’dan maçın berabere gelmesi bizim açımızdan kabul edilebilir değildi." diye konuştu.

Bayraktar, birbirinin benzeri 2 gol yediklerini ifade ederek, "Bu seviyelerde takımın birbirinin kopyası 2 gol yemesi kabul edilebilir değil. Ancak maç 2-2 olduktan sonra bile takımın verdiği tepki taktire şayandı. Bu maçta ekstra mücadele ettik. Biz rakip 110 kilometre koşarken, 120 kilometre koşarsak maç kaybetmeyiz. İnanılmaz mücadele ettik ve mükafatını son dakikada aldık. Bu galibiyetle bu kara bulutları dağıtmış olduk. Milli takım arası var yeni hoca gelecek. Arayı çok iyi geçirip, bugün yanan şampiyonluk meşalesini taşıyarak şampiyon olmak istiyoruz. Bu ligde Samsunspor'un rakibi sadece Samsunspor'dur. Biz bütünleşirsek istediğimiz mutlu sona ulaşırız." değerlendirmesinde bulundu.

Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren ise Samsunspor'un son haftalarda kötü sonuçlar aldığını ve bu maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını bildiğini belirterek, şunları kaydetti.

"Samsunspor'un içinde bulunduğu durumun farkındaydık. Onlar da camia takımı. İçinde bulundukları durumun onları ateşleyeceğini tahmin ettik. Oyuna iyi başladık. Her 2 takım da maçı kazanabilirdi. 2-0’dan maçı 2-2’ye getirdik. Bu kolay iş değildi. Sonuna kadar işi bırakmayan, mücadele eden oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyuncularımdan eminim, takım yavaş yavaş oturuyor. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Daha iyi olacağımızı düşünüyorum. 2-0’dan sonra 3’lü defansa döndük ve duran toptan 2 gol bulduk. Daha sonra golleri bulunca 4’lüye döndük ve karambolden gol yedik, maçı kaybettik."

Samsunspor-Sakaryaspor maçının ardından

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