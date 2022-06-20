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Samsunspor, Şener Kaya’yı transfer etti

20.06.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor, Şener Kaya’yı transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Şener Kaya ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 1922 Konyaspor forması giyen 19 yaşındaki Şener Kaya ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Genç oyuncunun 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giydiği aktarıldı.

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